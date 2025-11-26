Mittwoch, 26. November 2025, 19:50:05
Suche
IslayLowlandsNeue WhiskysVerkostungsnotiz

TTB-Neuheiten: Bladnoch The Master Distiller Selection 2025/07 und Bunnahabhain An Cuab Garbh No.1

Eine Einzelfass-Abfüllung aus Bladnoch - Zielmarkt unbekannt - und der nächste Bunnahabhain aus der Westering Home Collection

Zwei Neuheiten haben sich heute noch in der us-amerikanischen TTB-Datenbank gezeigt, eine aus den Lowlands und eine von Islay.

Beim Bladnoch The Master Distiller Selection 2025/07 bleibt einmal abzuwarten, welcher Markt diese Einzelfassabfüllung aus der Destillerie bekommen wird. Am Label sind sowohl die US-Angabe für den Alkohol als auch die in Europa gebräuchlichere Form angegeben, das Bottling selbst ist mit 700ml abgefüllt (in beiden Regionen zum Verkauf zugelassen. Der Whisky wurde 2017 im September destilliert und wird im Dezember 2025 abgefüllt werden, mit 57,3% vol. Alkoholstärke. Er stammt aus einem Bourbonfass und die Etiketten präsentieren sich wie folgt:

Neuheit Nummer 2 ist der Bunnahabhain An Cuan Garbh No.1, die zweite Veröffentlichung in der Westering Home Collection, die ja mit dem Turas Math No. 1 begann. Der 15 Jahre alte Bunnahabhain An Cuan Garbh No.1 wird dann wohl erst 2026 erscheinen, 2027 folgt ihm der Dachaigh nach.

Der Bunnahabhain An Cuan Garbh No.1 wurde in einem White Port Cask gefinish und ist ungetorft. Weiße Trauben und in Honig getunnkte Mandeln sollen seinen Geschmack bestimmen. Abgefüllt ist der Whisky mit 51,6% vol. Alkoholstärke, und so sehen die Etiketten aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Aberargie wird in 100 Tagen den ersten Whisky veröffentlichen (mit Video)

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH