TTB-Neuheiten: Bladnoch The Master Distiller Selection 2025/07 und Bunnahabhain An Cuab Garbh No.1

Zwei Neuheiten haben sich heute noch in der us-amerikanischen TTB-Datenbank gezeigt, eine aus den Lowlands und eine von Islay.

Beim Bladnoch The Master Distiller Selection 2025/07 bleibt einmal abzuwarten, welcher Markt diese Einzelfassabfüllung aus der Destillerie bekommen wird. Am Label sind sowohl die US-Angabe für den Alkohol als auch die in Europa gebräuchlichere Form angegeben, das Bottling selbst ist mit 700ml abgefüllt (in beiden Regionen zum Verkauf zugelassen. Der Whisky wurde 2017 im September destilliert und wird im Dezember 2025 abgefüllt werden, mit 57,3% vol. Alkoholstärke. Er stammt aus einem Bourbonfass und die Etiketten präsentieren sich wie folgt:

Neuheit Nummer 2 ist der Bunnahabhain An Cuan Garbh No.1, die zweite Veröffentlichung in der Westering Home Collection, die ja mit dem Turas Math No. 1 begann. Der 15 Jahre alte Bunnahabhain An Cuan Garbh No.1 wird dann wohl erst 2026 erscheinen, 2027 folgt ihm der Dachaigh nach.

Der Bunnahabhain An Cuan Garbh No.1 wurde in einem White Port Cask gefinish und ist ungetorft. Weiße Trauben und in Honig getunnkte Mandeln sollen seinen Geschmack bestimmen. Abgefüllt ist der Whisky mit 51,6% vol. Alkoholstärke, und so sehen die Etiketten aus: