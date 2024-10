TTB-Neuheit: Bunnahabhain Turas Math No. 1

Ein interessantes Bottling der Bunnahabhain Distillery ist unser neuester Fund in der us-amerikanischen TTB-Datenbank. Bunnahabhain Turas Math No. 1 ist eine limitierte Abfüllung, die innerhalb der The Westering Home Collection im kommenden Jahr erscheinen wird und zwei unterschiedliche Fass-Arten vereint. Der unpeated Single Malt wurde 2008 destilliert, ein Teil des Spirtis reifte 15 Jahre in Manzanilla Sherry casks. Dieser Whisky wurde vermählt mit Malt, der zunächst für 10 Jahre in refill casks lagerte, und anschließend ein 5 Jahre langes Finish in Amarone wine casks genoss. Ohne Kühlfiltrierung und in natürlicher Farbe kommt Bunnahabhain Turas Math No. 1 mit 55,9 % Vol. in die Flaschen. Hier die Etiketten dieser Abfüllung:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.