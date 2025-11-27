Benriach präsentiert „Shades of Smoke“ 31 Jahre – Kunst, Whisky und Rauch in perfekter Harmonie (mit Video)

Gerade einmal 100 Flaschen des neuen Benriach 31yo „Shades of Smoke“ wird es für Deutschland geben. Es ist eine Sonderausgabe, die einer Zusammenarbeit zwischen dem italienisch-dominikanischen Künstler Stefano Contiero und der Master Blenderin Dr. Rachel Barrie entsprang und die Verbindung zwischen Handwerkskunst und digitaler Kunst repräsentieren soll. Abgesehen davon kann man sich bei einem 31 Jahre alten und getorften Benriach durchaus ein ganz besonderes Geschmackserlebnis erwarten – die Tasting Notes, die Sie unten im Presseartikel finden, sprechen jedenfalls dafür:

Benriach Speyside Single Malt Whisky präsentiert „Shades of Smoke“ – 31 Jahre Kunst, Whisky und Rauch in perfekter Harmonie

Wenn Handwerkskunst auf digitale Kunst trifft: Mit Benriach Shades of Smoke präsentiert die schottische Speyside-Destillerie Benriach eine 31 Jahre alte Limited Edition, die Tradition und moderne Kreativität auf außergewöhnliche Weise vereint.



In Zusammenarbeit mit dem italienisch-dominikanischen Künstler Stefano Contiero ist ein Gesamtkunstwerk entstanden, das weit über Whisky hinausgeht: eine Hommage an das Erbe von 31 Jahren Reifung, gelebter Tradition und dem unverwechselbaren rauchigen Geschmack, der bereits einige Benriach-Editionen auszeichnet.

Dieses limitierte Sammlerstück verbindet die seltenen, eleganten Rauchnoten eines Benriach Single Malts aus dem Jahr 1994 mit einem eigens von Contiero geschaffenen digitalen Kunstwerk. Der Künstler ließ sich vom Verkostungsmoment inspirieren und schuf fließende Farbwelten, die sich wie Rauchschwaden entfalten.



Die von ihm entwickelte digitale Kunst lebt und bewegt sich: Farben fließen, vermischen und verweben sich wie Rauch, der sich in ständiger Bewegung durch die Installation zieht. Ähnlich wie sich beim Blenden eines Whiskys die Aromen verbinden, verschmelzen hier Farbe und Form zu einem lebendigen Ganzen. Jedes Etikett zeigt einen einzigartigen Teil des Kunstwerks, sodass keine Flasche der anderen gleicht.

Master Blenderin Dr. Rachel Barrie beschreibt die Edition als „ein Kunstwerk für alle Sinne“.

„Stefanos visuelle Kunstfertigkeit ergänzt den ätherischen Charakter dieses bemerkenswerten Benriach-Jahrgangs auf wunderschöne Weise. Nach 31 Jahren Reifung bietet dieser Whisky einen eleganten Genussmoment am Gaumen, bei dem sanfter Wacholderrauch die üppigen Fruchtaromen umhüllt. Stellen Sie sich vor, Sie genießen Schokoladenaromen mit einem Hauch von Hibiskus und gewürztem Orangen-Karamell, umhüllt vom sanften, raffinierten, rauchigen Geschmack von Benriach.“

Auch Stefano Contiero sieht in der Zusammenarbeit mehr als ein klassisches Kunstprojekt:

„Die Verkostung zusammen mit Rachel war entscheidend dafür, ein tieferes Verständnis für die Zusammensetzung des Whiskys und die spielerische Energie hinter seiner Entstehung zu entwickeln. Sie gab mir Einblicke in die Handwerkskunst und die Vielschichtigkeit der Aromen, die ich in meinem generativen Algorithmus neu interpretieren wollte, sodass Formen und Farben organisch entstehen konnten, ähnlich wie sich die Noten des Whiskys im Laufe der Zeit entfalten.“

Der einzigartige Geschmack der Speyside

Ein Hauch von Yuzu, umspielt von Waldhonig und feinem Wacholderrauch.

Schokolade, Hibiskus und gewürztem Orangenkaramell tanzen auf der Zunge, während Noten von geräuchertem Wildhonig, Mandarine und Zitronen-Ingwer in die Länge gleiten. Ein luxuriöser, leiser Genussmoment – wie Rauch, der in der Luft schwebt.

Jahrgang : 1994

: 1994 Alter : 31 Jahre

: 31 Jahre Alkoholgehalt: 48,1 % Vol.

Unverbindliche Preisempfehlung: 825,00€

In ausgewählten Fachgeschäften wird Benriach Shades of Smoke in einer limitierten Auflage von 100 Flaschen in Deutschland erhältlich sein.

ÜBER STEFANO CONTIERO

Der italienisch-dominikanische Künstler Stefano Contiero wurde in Bassano del Grappa geboren. Seine Werke bewegen sich zwischen Technologie, Emotion und Selbstreflexion. Mit seinen generativen Kunstwerken, darunter Frammenti (Art Blocks Curated Series 3) und Rinascita (Art Blocks Playground), gehört er zu den spannendsten Stimmen der internationalen Digital Art Szene.