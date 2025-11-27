Donnerstag, 27. November 2025, 12:36:45
Lowlands

Serge verkostet: Solo für Ladyburn

Ladyburn stand auf dem Gelände der Grivan-Brennerei in den Lowlands, ihre Bottlings sind kaum mehr zu bekommen...

Der Ladyburn 12yo ist der einzige offizielle Ladyburn, der jemals auf den Markt kam und NICHT ein Single Cask oder ein small batch Whisky ist. Er wurde um 1985 abgefüllt, und man kann annehmen, dass nicht allzu viele unter uns ihn jemals probiert haben. Die Destillerie wurde ert 1966 erbaut und in der Mitte der 70er wieder eingemottet.

Serge hat, und sein Urteil über ihn ist recht eindeutig positiv, obwohl er sich zuvor nicht allzu viel von ihm erwartet hat. Die Verkostung finden Sie hier, unsere Tabelle wie üblich unten:

AbfüllungPunkte

Ladyburn 12 yo (43%/86 US proof, OB, for the USA, Graham Hill & Co., +/-1985)87
Girvan Grain Distillery – hier stand einmal Ladyburn. Foto von Oliver Dixon, CC-Lizenz

