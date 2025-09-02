Kingsbarns Distillery veröffentlicht ihren ersten 10 Jahre alten Single Malt

Die in St Andrews beheimate Kingsbarns Distillery kann in ihrer noch jungen Historie einen wichtigen Meilenstein feiern und veröffentlicht ihren ersten Whiskys mit Altersangabe.

Die 2014 eröffnete Lowland-Brennerei stellt heute ihren ersten 10 Jahre alten Whisky vor. Das Limited Release Kingsbarns 10 Year Old reifte überwiegend in ehemaligen Bourbonfässern mit einem Hauch von STR-Weinfässern, wie Director of Production Isabella Wemyss es formuliert:

“This is a very personal moment for me. I’ve been with Kingsbarns since day one, shaping our spirit and choosing the casks we believed would let it shine. To see that vision now bottled as our first 10-year-old is incredibly special.“

“This release brings it all together. Matured predominantly in ex-Bourbon barrels with a touch of STR wine casks, it’s soft and balanced with summer fruits and vanilla, offering a greater depth, richness and complexity that only time can deliver.”

Kingsbarns 10 Year Old erscheint als Limited Release, ohne Angabe der Auflage. Abgefüllt ist Whisky mit 46 % Vol., ohne Färbung und Kühlfiltrierung. Das Bottling ist ab September 2025 online und im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.wemyssfamilyspirits.com.