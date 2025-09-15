Nur noch diese Woche: Den brandneuen, limitierten Kingsbarns 10yo mit persönlicher Gravur und einen Leder-Flachmann gewinnen!

Unser neuestes Gewinnspiel ist eines von jener Sorte, die wir besonders gerne mögen: Erst Anfang September durften wir Ihnen einen ganz besonderen neuen Whisky vorstellen, den Kingsbarns 10 Years Old, die älteste Abfüllung aus der Kingsbarns Distillery in den schottischen Lowlands. Und jetzt dürfen wir ihn, dank unseres Gewinnspielpartners Kammer-Kirsch, für Sie verlosen. Und zwar nicht einfach nur so, sondern für den Gewinner oder die Gewinnerin ganz speziell gestaltet: Mit einer persönlichen Gravur – und einem lederbezogenen Flachmann dazu.

Sie müssen nur drei Dinge tun, um diesen ausgezeichneten und personalisierten Whisky samt Flachmann zu gewinnen: Unseren Artikel hier aufmerksam durchlesen, dann unsere (dann sehr einfache) Gewinnfrage beantworten und die Antwort an uns einsenden. Und schon kann unsere Glücksfee vielleicht genau Sie als Gewinner ziehen.

Achtung: Nur noch diese Woche können Sie mitspielen – also gleich einsenden!

Wir wünschen jedenfalls viel Glück – und hier sind alle Infos, die Sie benötigen:

Die Destillerie Kingsbarns

Die unabhängige Kingsbarns Distillery an der schottischen Ostküste stellt elegante Lowland Single Malts her. Kingsbarns setzt auf Handwerkskunst und verwendet lokal angebaute Gerste und reines Wasser aus eigener Quelle. Der Ansatz der Brennerei besteht darin, ihre neu hergestellten Spirituosen mit ausgewählten Fässern zu kombinieren, was ihr Engagement für Qualität und Balance widerspiegelt. Kingsbarns ist für seine raffinierte Eleganz bekannt und widmet sich dem Erbe der Lowlands und ihrer unabhängigen Philosophie.

Aus der Brennerei Kingsbarns gibt es die beliebten Core-Range-Whiskys Kingsbarns Balcomie, Kingsbarns Doocot und den Kingsbarns Coaltown. Unter der Marke Wemyss bietet die Destillerie aber auch kräftige, geschmacksintensive Blended Scotch Whiskys an, die im Kernsortiment Peat Chimney, Spice King und The Hive umfassen. Von leicht rauchigen, über süß fruchtigen bis hin zu würzig maritimen Ausdrücken, ist für jeden Geschmack und Anlass etwas geboten.

Ganz neu ist der erste Zehnjährige aus Kingsbarns, der Kingsbarns 10 Years Old – die neue Kulmination der Destillierkunst der Brennerei in den Lowlands. Er ist auch der Gewinn bei unserem Gewinnspiel – und über ihn erzählen wir Ihnen in Kürze. Jetzt aber einmal Infos zu zwei Whiskys aus der Core Range, den Kingsbarns Balcomie und den Kingsbarns Doocot:

Kingsbarns Balcomie

Der Kingsbarns Balcomie wurde in Amerikanischen Eichenfässern gereift, die zuvor für die Reifung von Oloroso in der USA verwendet wurden. Diese Fässer wurden speziell von Produktionsleiterin Isabella Wemyss aufgrund ihres sanften Eichenaromas und der reichen Süße ausgewählt, die den fruchtigen Charakter des Kingsbarns-Spirit ergänzen. Kingsbarns Balcomie ist süßlich komplex und elegant reichhaltig mit Backgewürzen, Trockenfrüchten und tropischem Charakter.

Tasting Notes:

Nase: Sultaninen, Obstbrot mit Zimtglasur, brauner Zucker ein Hauch dunkle Schokolade mit Sommerbeeren

Gaumen: Süße Ananas aus der Dose, Orangenschale, Backgewürze

Abgang: Getrocknete Aprikose und Anklänge geröstete Haselnüsse

Natürliche Farbe

Nicht Kühlfiltriert

0,7l/ 46,0% Vol.

Kingsbarns Doocot

Der Kingsbarns Doocot wird aus Gerste destilliert, die weniger als sechs Meilen von der Kingsbarns Destillerie entfernt angebaut wird.

Dadurch dass der Kingsbarns Doocot eine längere Reifung im Fass hinter sich hat, entwickelt sich eine ausgewogene Komplexität. Für diesen Whisky wurde eine Kombination aus Ex-Bourbon und ehemalige portugiesische Rotweinfässer für die Reifung gewählt. Kingsbarns Doocot hat einen süßen, fruchtigen Charakter und ist leicht und intensiv fruchtig, blumig und ergänzt durch eine satte Farbe aus den hochwertigen Fässern, in denen er gereift ist.

Tasting Notes:

Nase: Süß und blumig, brauner Zucker mit Bananenkuchen Teig und tropische Noten

Gaumen: Ananassirup, Sommerbeeren und ein Hauch Rhabarber

Abgang: Kiwis und Zitrusschale

Natürliche Farbe

Nicht Kühlfiltriert

0,7l / 46,0% Vol

Ihr Gewinn: Der Kingsbarns 10 Years Old mit persönlicher Gravur und ein ledereingebundener Flachmann

Im Jahr 2014 wurden in der Kingsbarns Distillery die ersten Fässer befüllt. Für die Whiskyherstellung wird Wasser aus dem eigenen Grundwasserleiter und Gerste von den sonnenverwöhnten Feldern von Fife verwendet. Heute präsentiert die Kingsbarns Distillery stolz ihre erste Abfüllung mit Altersangabe: den Kingsbarns 10 Years Old.

Dieser Whisky ist das Ergebnis von zehn Jahren Geduld und Präzision, ein Beleg für den charakteristischen fruchtigen, blumigen Kingsbarns Stil und die handverlesenen Fässer, die ihn geprägt haben.

Diese Sonderausgabe ist ein echter Meilenstein für Kingsbarns: der erste 10 Jahre alte Single Malt.

Der Kingsbarns 10 Years Old ist ein leichter, fruchtiger Whisky und wird aus lokaler Laureate-Gerste destilliert. Er reift zu 90 % in ehemaligen Bourbon-Fässern und zu 10 % in STR-Rotwein-Barriques.

Über ein Jahrzehnt hinweg haben die Fässer ihm Fülle und Komplexität verliehen. Die ehemaligen Bourbon-Fässer sorgen für eine sanfte Vanille- und tropische Süße, während die STR-Barriques Tiefe und eine subtile Würze beisteuern.

Das Ergebnis ist ein eleganter Lowland Single Malt mit Aromen von Sommerblüten, reifen Steinfrüchten und gerösteter Eiche.

Das Wasser von herausragender Qualität stammt aus einem Grundwasserleiter, der sich 100 Meter unter der Brennerei befindet. Diese kostbare Ressource wird an die Oberfläche gepumpt und für die Herstellung des Kingsbarns- Destillats genutzt. Durch den sorgfältigen Destillationsprozess werden nur die besten und fruchtigsten Charakteristiken des Destillats eingefangen.

Jedes Fass wird von der Produktionsleiterin Isabella Wemyss sorgfältig ausgewählt.

Tasting Notes

NASE: Elegant und blumig, mit Sommerblüten, reifen Bananen und tropischen Früchten, unterlegt mit sanfter Vanille und Aprikose.

GAUMEN: Seidig und reichhaltig, mit Ananas-Tarte, Toffee-Apfel und Kompott aus roten Beeren, ausgewogen durch weichen Fudge und wärmenden Gewürzen.

ABGANG: Lang und raffiniert, mit kandierten Zitrusfrüchten, Kiwi und einem Hauch von trockenen Gewürzen.

Und so gewinnen Sie den Kingsbarns 10 Years Old mit persönlicher Gravur und den ledereingebundenen Flachmann:

Beantworten Sie die folgende Gewinnfrage: Aus welcher Tiefe stammt das Wasser, das die Brennerei zur Whiskyherstellung benutzt

a. aus zehn Meter Tiefe

b. aus hundert Meter Tiefe

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Kingsbarns“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 21. September 2025, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den Gewinner oder die Gewinnerin des Preises und geben ihn/sie am 22. September bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Kammer-Kirsch versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Kingsbarns“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 21. September 2025, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 22. September 2025 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kammer-Kirsch sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kammer-Kirsch versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team