David Gran hat wieder unter seinem Label myBar einige neue Micro-Abfüllungen am Start – alles Whiskys, die in seinem Allgäuer Felsenkeller nachgereift sind. Was diesmal auf Sie wartet und wie Sie an die Abfüllungen kommen können, erfahren Sie hier:

HERBST WHISKY RELEASE 2025 VON MYBAR BY DAVID GRAN

Der Herbst ist da – die Tage werden kürzer, die Abende kühler – die perfekte Zeit, um Whisky zu genießen. myBar by David Gran nutzt den Start in die gemütliche Jahreszeit für seinen exklusiven Herbst Whisky Release 2025.

Und nicht nur die Whiskys selbst sind neu: Auch die Flaschen des Allgäuer Abfüllers präsentieren sich in einem frischen, modernen Design.

Freut euch auf drei Abfüllungen aus Sherryfässern, zwei aus Rotweinfässern, eine aus Madeira- und natürlich eine besondere Abfüllung aus einem Tequila-Fass – jede mit ihrem eigenen Charakter und spannenden Aromen.

HIDDEN MADEIRA CONSPIRATION

Single Malt Whisky Destilliert: 2016

Abgefüllt: 08.09.2025

Alter: 9 Jahre

Alkoholgehalt: 53,2% Vol.

Preis: 79,00€/0,5L

https://davidgran.de/produkt/hiddenmadeiraconspiration-2016-madeirafinish

Der Hidden Madeira Conspiration verbindet traditionelle Reifung mit dem einzigartigen Charakter der portugiesischen Atlantikinsel. Dieser Single Malt Whisky aus dem Jahr 2016 durfte zunächst in einem Refill Oloroso Sherry Fass reifen, das ihm bereits ausgeprägte fruchtige Noten verlieh.

Sein wahres Highlight offenbart sich jedoch im Finish: Ein Madeira Likörwein Fass verleiht dem Whisky eine verführerische Tiefe. Hier entstehen Aromen von sanfter, klebriger Honigsüße, die sich harmonisch mit den fruchtigen Akzenten und dem einzigartigen Destillat-Charakter verbinden.

Aroma: süßer Honig, blumige Noten, helle Früchte

Geschmack: angenehme Würze, frische Fruchtnoten, helle Trauben und Zitrus, leichtes Karamell

Abgang: Langanhaltend, leichte Holz-Würze mit feinen Fruchtnoten

SILKY RAISIN

Single Malt Whisky Destilliert: 2014

Abgefüllt: 23.08.2025

Alter: 11 Jahre

Alkoholgehalt: 51,4% Vol.

Preis: 89,00€/0,5L

https://davidgran.de/produkt/silkyraisin-2014-pxfinish/

Wer intensive Sherry-Aromen liebt, wird den Silky Raisin lieben. Dieser 11 Jahre gereifte Single Malt Whisky reifte zunächst in Refill Sherryfässern, die ihm bereits eine komplexe, fruchtige Tiefe verliehen. Sein Finish in einem ehemaligen PX Sherry Fass in myBars Allgäuer Fasslager intensiviert den Charakter noch weiter.

Das Ergebnis ist ein dunkler, kräftig fruchtiger Whisky, der alle Sherry-Liebhaber begeistert. Die Aromen reichen von saftigen Trockenfrüchten bis hin zu intensiver, süßer Sherrynote – ein Whisky mit powervollem Geschmack und unverwechselbarem Charakter. Perfekt für alle, die kräftige Sherry-Bomben schätzen.

Aroma: intensive Rosinen, getrocknete Früchte wie Datteln und Aprikosen, Zimt, leichte Würze

Geschmack: samtig weich und vollmundig, vollreifen Kirschen, dunkle Schokolade

Abgang: Langanhaltend, Zartbitterschokolade und dunkle Früchte

THE BEAST ON A VINEYARD

Single Malt Whisky Destilliert: 2013

Abgefüllt: 02.08.2025

Alter: 12 Jahre

Alkoholgehalt: 53,9% Vol.

Preis: 89,00€/0,5L

https://davidgran.de/produkt/thebeastonavineyard-2013-montepulciano-finish

Für Fans kräftiger Fassreifungen ist The Beast on a Vineyard genau der Richtige – doch

Vorsicht: Dieses Biest hat Ecken und Kanten!

Die Basis bildet ein 12 Jahre alter Single Malt Whisky, der zunächst in einem Sherryfass reifte und so bereits Tiefe und fruchtige Noten entwickelte.

Sein Finish in einem Rotweinfass aus Montepulciano in der malerischen italienischen Toskana verleiht dem Whisky eine einzigartige Intensität. Das Ergebnis ist ein kraftvoller, charakterstarker Whisky, der die aromatischen Einflüsse der Toskana – dunkle Beeren, würzige Nuancen und subtile Weinnoten – perfekt in Szene setzt.

Aroma: Dunkle Brombeeren, dezenter Zimt, rote Trauben und leichte Einflüsse von Schokolade

Geschmack: cremig, zu Beginn dunkle Früchte wie Trauben oder Kirschen, dann leichter Pfeffer und Kakao

Abgang: Langanhaltend, intensive fruchtige Noten und leichte Eichenholzwürze

FUEGO APASIONADO

Single Malt Whisky Destilliert: 2014

Abgefüllt: 08.09.2025

Alter: 11 Jahre

Alkoholgehalt: 55,6% Vol.

Preis: 89,00€/0,5L

https://davidgran.de/produkt/fuegoapasionado-2014-tempranillo-finish

Temperamentvoll und intensiv präsentiert sich der Fuego Apasionado. Dieser 11 Jahre alte Single Malt Whisky reifte zunächst in Sherryfässern, die ihm bereits Tiefe und fruchtige Noten verliehen. Anschließend durfte er in einem spanischen Tempranillo Rotweinfass nachreifen, was ihm zusätzliche Komplexität und ein außergewöhnliches Finish verleiht.

Besonders spannend ist das rauchige Destillat, das in Kombination mit der Fassreifung einen kräftigen, fruchtig-rauchigen Whisky entstehen lässt. Ein Whisky für all jene, die intensive Aromen, Charakter und Persönlichkeit im Glas schätzen.

Aroma: tolle Kombination aus Süße und Rauch, der an Räucherschinken erinnert, dunkle Früchte treffen auf kräftige Raucheinflüsse

Geschmack: beerige Rotweinnoten, leichtes Eichenholz, dunkle Trauben, feiner Torfrauch

Abgang: langanhaltend, immer kräftiger werdender Rauch mit wärmender Süße

SWEET ASH FROM THE BAY

Single Malt Whisky Destilliert: 2018

Abgefüllt: 09.07.2025

Alter: 7 Jahre

Alkoholgehalt: 54,7% Vol.

Preis: 89,00€/0,5L https://davidgran.de/produkt/sweetashofthebay-2018-pxfinish/

Hier wird es intensiv rauchig: Der Sweet Ash from the Bay hält, was sein Name verspricht. Basis ist ein kräftig torfig-rauchiger Single Malt Whisky, der sieben Jahre in einem Bourbonfass reifte und dadurch weiche Vanille- und Karamellnoten entwickelt.

Das anschließende Finish in einem PX Sherry Fass verleiht dem Whisky eine besondere Tiefe und rundet das Geschmackserlebnis ab. Das Ergebnis ist ein spannendes Zusammenspiel aus kräftigem Torfrauch und dunklen Fruchtaromen, das sowohl Fans intensiver Whiskys als auch Sherry-Fans begeistert.

Aroma: warmes Lagerfeuer, kandierte Früchte, Rosinen, Feigen und ein Hauch Kaffee

Geschmack: reichhaltige Einflüsse von Rosinen, Pflaumen und leichten Espresso Einflüssen, dazu ein kräftiger Lagerfeuer Rauch

Abgang: Langanhaltend, komplexe Kombination aus Rauch und leichter Süße

WHISKY EXPERIMENT NO. VIII “EXPERIMENT ESPECIAL”

Blended Whisky Destilliert: 2017

Abgefüllt: 09.09.2025

Alter: 8 Jahre

Alkoholgehalt: 44,8% Vol.

Preis: 49,00€/0,5L

https://davidgran.de/produkt/whisky-experiment-viii/

Dieser Blended Whisky begann seine Reifung in ehemaligen Bourbonfässern, wo er weiche Vanille- und Karamellnoten entwickelte. Anschließend durfte er in meinem Fasslager in zwei Tequilafässer von Porfidio umziehen – ein seltenes Finish, das dem Whisky eine besondere Tiefe verleiht.

Durch diese zweite Reifung verbinden sich die klassischen Bourbon-Noten mit Aromen von tropischen Früchten und einer feinen Agavenwürze, die an Tequila erinnert und dem Whisky eine unverwechselbare Handschrift gibt.

Aroma: tropische Früchte, Papaya, leichte Agavenwürze, Vanille 6C Toffee

Geschmack: kräftiger Agaveneinfluss, saftige Früchte, feine Würze

Abgang: Mittellang, Mango und Papaya mit leichter Würze

WHISKY EXPERIEMNT IX “PIER ROAD”

Single Malt Whisky Destilliert: 2019

Abgefüllt: 08.09.2025

Alter: 6 Jahre

Alkoholgehalt: 44,4% Vol.

Preis: 59,00€/0,5L

https://davidgran.de/produkt/whisky-experiment-xi/

Das Whisky Experiment No. IX bringt Charakter und Intensität in jedes Glas. Dieser kräftig rauchige Single Malt Whisky reifte in einem Fino Sherry Fass und verbindet so den typischen Torfrauch mit überraschenden hellen Fruchtnoten.

Wie alle Whisky-Experimente von myBar kommt auch die Nummer IX in Trinkstärke und bietet ein komplexes, vielschichtiges Geschmackserlebnis: kraftvoll, rauchig und zugleich elegant fruchtig. Ein Whisky für Entdecker:innen, die ungewöhnliche Kombinationen lieben und sich auf ein spannendes Aromaabenteuer einlassen wollen.

Aroma: maritimer Torfrauch, leichter Honigduft, grüne Äpfel, leicht mineralisch

Geschmack: kraftvoll und ausgewogen, leichte, zurückhaltende Fruchtnoten intensiver Torfrauch, elegante Süße

Abgang: langanhaltender, leicht süßer Torfrauch