Die Whisky Arena, Online-Händler für deutschen Whisky plus Community-Bildung und Wissensvermittlung, stellt heute ihr interaktives Programm „Whisky Arena – learn all about (german) whisky“ vor. Es besteht aus acht Fachmodulen, nach einem erfolgreiches Bestehen dieses Programms werden die Teilnehmenden zu „Hütern des deutschen Whiskys™“.

Zum Start dieses Programm offeriert die Whisky Arena eine besondere Rabatt-Aktion, Details zu „Whisky Arena – learn all about (german) whisky“ und wie Sie daran teilnehmen können, finden Sie in der Presseaussendung der Whisky Arena:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whisky Arena startet erstes digitales Trainingskonzept für deutschen Whisky

98% Rabatt zum Launch: Interaktiver KI-Kurs macht Enthusiasten zu zertifizierten „Hütern des deutschen Whiskys™“

NEURIED, Deutschland — 15. September 2025 — Die Whisky Arena UG & Co. KG startet das erste umfassende digitale Trainingskonzept für deutschen Whisky. Das interaktive Programm „Whisky Arena – learn all about (german) whisky“ kombiniert Fachwissen mit KI-Technologie und schließt mit einer hauseigenen Zertifizierung ab. Zum Launch erhalten alle Kunden das 39-Euro-Programm für nur einen Euro.

Deutschland als unterschätzte Whisky-Macht

Mit über 300 aktiven Brennereien hat sich Deutschland zur drittgrößten Whisky-Region Europas entwickelt. Dennoch war fundiertes Wissen über die deutsche Whisky-Szene bisher schwer zugänglich.

„Deutsche Whiskys gewinnen international immer mehr Preise, aber das Wissen darüber ist noch sehr verstreut“, erklärt Carsten Hirschberg, Geschäftsführer der Whisky Arena. „Mit unserem Trainingskonzept wollen wir das ändern und gleichzeitig in die Bildung unserer Community investieren.“

Innovative Lerntechnologie trifft Whisky-Expertise

Das Programm kombiniert acht Fachmodule mit wegweisender Technologie:

Umfassendes Curriculum: Von der deutschen Whisky-Geschichte seit 1982 bis zur professionellen Sensorik

Von der deutschen Whisky-Geschichte seit 1982 bis zur professionellen Sensorik KI-Tutor rund um die Uhr: Gemini-basierter Experte beantwortet Fragen ausschließlich auf Basis des Kursinhalts

Gemini-basierter Experte beantwortet Fragen ausschließlich auf Basis des Kursinhalts Digitales Destillerien-Lexikon: Über 70 deutsche Brennereien mit Kontaktdaten, ﬁlterbar nach Region

Über 70 deutsche Brennereien mit Kontaktdaten, ﬁlterbar nach Region Interaktives Lernen: Persönliche Notizen, Glossar und Achievement-System

Persönliche Notizen, Glossar und Achievement-System Offizielle Zertifizierung: Abschluss als „Hüter des deutschen Whiskys™ (Whisky Arena)“

Messbare Erfolge in der Praxis

Erste Nutzer berichten von konkreten Geschäftserfolgen: „Als Barkeeper verkaufe ich durch das fundierte Wissen über deutsche Whiskys deutlich mehr Premium-Destillate“, bestätigt Sandra M. aus einer Münchener Hotelbar. Für Gastronomie und Fachhandel bedeutet qualifizierte Beratung oft 30-40% höhere Umsätze bei Premium-Spirituosen.

98% Launch-Rabatt als Community-Investment

Das Einführungsangebot läuft bis Jahresende: Alle Kunden von whiskyarena.de erhalten automatisch einen Gutscheincode, der das Training statt 39 Euro für nur einen Euro verfügbar macht. „Wir sehen das als Investition in die deutsche Whisky-Community“, so Hirschberg. „Je mehr Menschen fundiertes Wissen haben, desto stärker wird die gesamte Branche.“

Verfügbarkeit und technische Details

Das Training wird in Kürze über die Plattform Digistore24 verfügbar sein, bietet drei Downloads innerhalb von 12 Monaten und läuft auf Windows-Systemen. Der automatische Gutscheincode wird mit jeder Bestellung auf whiskyarena.de versandt. Über die Whisky Arena: Die Whisky Arena UG & Co. KG ist spezialisierter Online-Fachhändler für deutschen Whisky mit Fokus auf Community-Bildung und Wissensvermittlung. Das Unternehmen gilt als zentrale Anlaufstelle für Liebhaber deutscher Destillate.

Über die Whisky Arena: Die Whisky Arena UG & Co. KG ist spezialisierter Online-Fachhändler für deutschen Whisky mit Fokus auf Community-Bildung und Wissensvermittlung. Das Unternehmen gilt als zentrale Anlaufstelle für Liebhaber deutscher Destillate.