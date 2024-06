Mit der Whisky Arena stellt sich heute ein neuer Online-Shop vor, der sich ausschließlich auf deutsche Whiskys und Raritäten konzentriert. Dabei möchte die Whisky Arena mehr sein als „nur“ Online-Shop: Community und Verkostungsvideos in den digitalen sozialen Medien sollen ebenso zur Whisky Arena gehören.

Mehr über die Whisky Arena, die am 1. Juli 2024 eröffnen wird, können Sie in der nun folgenden Pressemitteilung erfahren, die wir von der Whisky Arena erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whisky Arena: Eröffnung des Online-Marktplatzes für deutsche Whiskys am 1. Juli 2024

Neuried, den 1. Juli 2024 – Die Whisky Arena gibt mit Freude die Eröffnung ihres neuen Online-Shops bekannt, der sich ausschließlich auf deutsche Whiskys und Raritäten konzentriert. Mit einer breiten Auswahl an Produkten von verschiedenen deutschen Marken bietet die Whisky Arena Liebhabern und Sammlern die Möglichkeit, einzigartige Whiskys aus Deutschland zu entdecken und zu genießen.

Die Whisky Arena ist mehr als nur ein Online-Shop – sie ist der einzige Marktplatz mit Community und Verkostungsvideos im Internet, spezialisiert ausschließlich auf deutsche Whiskys. Mit einem stetig wachsenden Sortiment an hochwertigen Produkten möchte die Whisky Arena die Vielfalt und Qualität deutscher Whiskys einem breiten Publikum zugänglich machen.

“Wir sind stolz darauf, der erste Online-Marktplatz mit Community für deutsche Whiskys zu sein und die Vielfalt dieses faszinierenden Getränks zu feiern”, sagt Carsten Hirschberg, Geschäftsführer der Whisky Arena. “Deutscher Whisky ist mehr als nur Slyrs und St. Kilian. Wir sind bestrebt, dies zu zeigen, indem wir eine große Auswahl an deutschen Marken präsentieren und stetig weitere hinzufügen. Deutsche Destillen sind daher eingeladen, sich in der Whisky Arena zu präsentieren, wenn sie ihre Produkte über uns verkaufen möchten. Ziel ist es, ALLE deutschen Whisky unter einem Dach anzubieten.”

Die Whisky Arena lädt alle Whisky-Enthusiasten ein, ihren neuen Online-Shop zu besuchen und die Vielfalt deutscher Whiskys zu entdecken. Zusätzlich zum Online-Shop bietet die Whisky Arena auch eine aktive Community auf Facebook und Instagram, in der sich Whisky-Liebhaber austauschen und inspirieren lassen können.

Besuchen Sie die Whisky Arena unter www.whiskyarena.de und werden Sie Teil unserer Community auf Facebook und Instagram, um die Welt des deutschen Whiskys zu erkunden und zu genießen.