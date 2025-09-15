TTB-Neuheiten: Springbank 10 Year Old Fino Cask und Local Barley 10 Year Old

Zum Wochenbeginn können wir Ihnen zwei sich ankündigende neue Abfüllungen der Campbeltown-Brennerei Springbank vorstellen (und die das 88 Bamboo Editorial Team vor uns entdeckte – Kanpai!). Beide Bottlings werden im kommenden Monat den Weg in die Flaschen finden, und vermutlich kurz danach auch im Handel erscheinen.

Mit Springbank 10 Year Old Fino Cask ergänzt die Destillerie ihre 2022 begonnene Serie, in der jährlich in unterschiedlichen Sherry-Fässer gereifte Single Malts erscheinen. Nach PX, Palo Cortado und Amontillado wird nun Springbank 10 Year Old Fino Cask veröffentlicht werden. Der im Juli 20215 destillierte Whisky lagerte zunächst für vier Jahre in refill bourbon hogsheads, anschließend reift er noch sechs Jahre lang in fresh Fino hogsheads aus amerikanischer Eiche. Abgefüllt mit 55 % Vol. und ohne Färbung und Kühlfiltrierung werden 11.400 Flaschen erhältlich sein, deren Etiketten so aussehen:

Ebenfalls im Juli 2015 destilliert wurde der Spirit für Springbank Local Barley 10 Year Old. Die Gerste vom Typ Bere Barley stammt von der auf der Halbinsel Kentyre liegende Clochkiel Farm. Sie wurde bei Springbank auf den eigenen Malzböden nach traditionellen Produktionstechniken gemälzt. Insgesamt werden 8.000 Flaschen auf den Markt kommen. Der Whisky wird mit einem Alkoholgehalt von 55,2 % abgefüllt. Und hat diese Label: