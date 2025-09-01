Fettercairn stellt The Vanguard Series vor

Menschen erleben Geschmack jeweils anders und unterschiedlich. Fettercairn’s master whisky maker Gregg Glass besitzt beispielsweise die Fähigkeit, „in Farben zu schmecken“. Bei so einer Synästhesie genannten Fähigkeit werden „zwei oder mehrere physisch getrennter Modalitäten der Wahrnehmung miteinander gekoppelt“, wie Wikipedia es beschreibt. Bei Gregg Glass ist es Farbe und Textur mit dem Geschmack und Charakter des Whiskys:

“In the development of any whisky, it’s a new experience. I tend to pick up sensory elements, particularly linking colour and texture to the flavour and character of the whisky. I capture that in my tasting notes, which show how the colours I experience change as the flavour of the whisky evolves.“

Mit ihrer neuen Vanguard Serie möchte die Highland-Destillerie Fettercairn diese Synästhesie erforschen und darstellen, wie die Brennerei schreibt. Die dreijährige Serie startet mit zwei Neuerscheinungen: einem 29-Jährigen und einem Whisky ohne Altersangabe. Beide Whiskys sind ab heute (1. September) in ausgewählten Fachgeschäften erhältlich.

Fettercairn Vanguard 29 Year Old wurde am 11. Dezember 1995 destilliert und reifte 25 Jahre in einem refill Bourbon hogshead. Danach wurde der Whisky in ein French pink oak cask der Böttcherei Demptos aus Bordeaux gefüllt. Weltweit sind nur 99 Flaschen des Fettercairn Vanguard 29 Year Old erhältlich, sie kosten jeweils £2,500.

Fettercairn Vanguard 1st Release reifte 14 Jahre lang in ehemaligen Bourbonfässern, anschleißend genoss er eine weitere Reifung in Hybridfässern aus amerikanischen Eichendauben und stark getoasteten schottischen Eichenköpfen, die aus vom Wind gefällten schottischen Hochlandeichen stammen. Der Whisky ist mit 46,3 % Vol. abgefüllt und kostet £100.

Bei der Entwicklung von Vanguard hörte Gregg Glass immer eine große Bandbreite an Musik, die sein Geschmackserlebnis stark beeinflussen haben kann. Um das geschmacksorientierte Konzept der Abfüllungen zu unterstreichen, hat Fettercairn mit Barry Burns von der Rockband Mogwai und der mehrfach preisgekrönten Singer-Songwriterin Kathryn Joseph zusammengearbeitet. Die beiden haben mit dem Titel „Lorica“ erstmals gemeinsam ein Musikstück geschaffen, das auf Glass‘ Verkostungsnotizen basiert. Sie finden dieses Stück auf Spotify und auf Youtube.