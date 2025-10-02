Serge verkostet: Zwei aus Fettercairn

Zwei neue Fettercairn, die gerade auf der Whisky Live Paris vorgestellt wurden, und die natürlich auch auf der Whisky Live Germany in Frankfurt am 11. Oktober zu sehen sein werden, hat Serge in seiner Verkostung heute im Glas. Das erste Sample hatte Fassenden aus getoasteter schottischer Eiche, Nummer 2 kommt mit einem vier Jahre dauernden Finish in „French Pink Oak“ (Serge vermutet, dass es sich dabei um das Kernholz französischer Eiche handelt, das einen röteren Ton hat als der Rest des Holzes).

Sowohl der alterslose Fettercairn als auch jener mit 29 Jahren Reifungsdauer erhalten in der Verkostung sehr gute Bewertungen:

Abfüllung Punkte

Fettercairn ‚Vanguard 1st Release‘ (46.3%, OB, 2025) 85 Fettercairn 29 yo 1995/2025 ‚Vanguard‘ (48.3%, OB, 99 bottles) 88

Fettercairn. Bild von Angus MacKinnon für Whiskyexperts

Übrigens: Ein Besuch bei Fettercairn ist, auch wenn die Brennerei etwas abgelegen ist, immer sehr empfehlenswert. Schöne Anlage, interessante Tour und schöne Whiskys!