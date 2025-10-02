Die King Car Distillery und ihre Marke Kavalan (in Deutschland vertreten durch Schlumberger) hat ihre Preissammlung um eine weitere prestigeträchtige Auszeichnung erweitert: Bei der ISC 2025 wurde man bei einer Blindverkostung in Summe als „Worldwide Whisky Producer of the Year“ ausgezeichnet – und das zum sechsten Mal in Folge. Und weil geteilte Freude doppelte Freude ist, teilt man diese gute Nachricht mit unseren Lesern – durch die nachfolgende Pressemitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kavalan bei 2025 International Spirits Challenge zum ‘Worldwide Whisky Producer of the Year’ gekürt

Juroren sagen, Kavalan repräsentiert “Weltklasse Handwerkskunst und Exzellenz”

Kavalan Regional Brand Ambassador David Chen und Regional Manager Yvonne Lin repräsentiereten die Marke in London um den Preis ISC “Worldwide Whisky Producer of the Year” engegenzunemen.

Kavalan, Taiwans führende Single Malt Destillerie, wurde bei der International Spirits Challenge (ISC) 2025 in London mit der prestigeträchtigen Trophy „Worldwide Whisky Producer of the Year“ ausgezeichnet.

Eine Trophy beim ISC ist die höchste Auszeichnung, die im Rahmen des Wettbewerbs vergeben werden kann, und gilt als Höhepunkt dessen, was man weltweiten im Bereich Spirituose erzielen kann. Von den Tausenden von Einreichungen aus aller Welt erhalten weniger als 2 Prozent eine der 45 Trophy- Auszeichnungen – damit ist der Triumph von Kavalan eine der seltensten und

begehrtesten Auszeichnungen in der Whisky-Welt. Die ISC, die nun schon zum 30. Mal stattfindet, gilt als der bedeutendste und strengste Wettbewerb für Blindverkostungen im Getränkesektor.

Der Vorsitzende der King Car Group und CEO von Kavalan, Herr Yu-ting Lee, sagte:

„Die Organisatoren sagen, eine ISC-Trophy bedeutet, dass ein Geist an die Spitze gelangt ist, ein Symbol für Handwerkskunst und Exzellenz auf Weltniveau. Wir fühlen uns unglaublich geehrt, diese Anerkennung beim härtesten Wettbewerb der Branche nicht nur für Kavalan, sondern auch für Taiwan zu erhalten. Unser Team ist nun noch motivierter, der Welt zu zeigen, was taiwanesischer Whisky in Zukunft erreichen kann.“

Die Kavalan Destillerie wurde bei der International Spirits Challenge 2025 in London zum sechsten Mal in Folge (2020–2025) zum“Worldwide Whisky Producer of the Year” ernannt..

Dieser Sieg krönt ein bemerkenswertes Jahr für Kavalan auf der ISC, wo 5 Goldmedaillen gewonnen wurden. Der neu auf den Markt gebrachte Lán Single Malt Whisky, der aus Vinho-Weinfässern und der für Kavalan typischen STR-Technik hergestellt wird, wurde besonders für seinen zart-blumigen Charakter, die Noten von Vanille und gerösteten Nüssen und die Schichten von Karamellsüße gelobt, die mit einem weichen, fruchtigen Abgang ausbalanciert werden. Die Juroren lobten Lán dafür, dass er „die Früchte gut ausbalanciert, leicht im Körper, holzig, voll und reichhaltig, Tannin haltig“ ist.

Zur weiteren Untermauerung von Kavalans Erfolg wurden folgende vier Abfüllungen ebenfalls mit Goldmedaillen ausgezeichnet:

Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Peated Single Cask Strength Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky

Über die ISC

Nach Angaben der ISC basiert der Wettbewerb auf einem strengen und unabhängigen Beurteilungsverfahren, das dazu dient, das hohe Niveau der jährlich eingereichten Spirituosen, Designs und Kampagnen zu fördern. Die ISC erhält Tausende von Einsendungen aus rund 70 Ländern und wird von vielen der weltweit führenden Spirituosenherstellern als internationaler Standard für Qualität und Exzellenz unterstützt.

Blindverkostung

Das ISC-Verfahren der Blindverkostung ist für seine Unabhängigkeit, Integrität und Präzision bekannt. Jede Spirituose wird in ihrer richtigen Kategorie, Region, ihrem Alter und ihrem Stil bewertet, was von den Vorsitzenden der Jury überprüft wird. Alle Einsendungen werden unter kontrollierten Bedingungen von einer Jury aus über

70 angesehenen Branchenexperten – darunter Master Distiller, Getränke- Journalisten, Berater und Einkäufer – über mehrere Wochen in London und Edinburgh blind verkostet.