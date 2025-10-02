Limitierte Rarität vom Bodensee: Brigantia Peat Lake Edition – mit der „Seele des Sees“

Ein paar Tage dauert es noch, dann können Whiskyfreunde die „Seele des Sees“ entdecken: Die neue Brigantia Peat Lake Edition aus der Steinhauser Destillerie erscheint nämlich am 11. Oktober, limitiert auf 593 Flaschen. Der Single Malt wurde mit getorftem Malz hergestellt und reifte zusätzlich in einem Islay-Fass.

Die Tasting Notes unten machen verständlich, was Brigantie mit der „Seele des Sees“ meint: einen lebendigen, tiefgründigen Whisky, der sich von feinem Torfrauch in der Nase bis hin zu kaltem, nachlingendem Rauch im Finish entwickelt.

Hier alle Infos, die wir über den Brigantia Peat Lake Edition erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

LIMITIERTE RARITÄT VOM BODENSEE: BRIGANTIA PEAT LAKE EDITION – EXKLUSIVER SINGLE MALT WHISKY MIT DER SEELE DES SEES

Die Steinhauser Destillerie am Bodensee präsentiert mit der BRIGANTIA Peat Lake Edition einen außergewöhnlichen Single Malt Whisky für Kenner, Sammler und Liebhaber rauchiger Aromen. Ab dem 11. Oktober 2025 ist die auf nur 593 Flaschen limitierte Edition erhältlich.

Die Peat Lake Edition wurde aus einer Whiskywürze mit getorftem Malz hergestellt und reifte über 7 Jahre in einem original Islay-Fass. Diese Kombination verleiht dem Whisky eine unverwechselbare Tiefe und Komplexität, die an die wilde Natur der schottischen Inseln erinnert. Wie die Wellen der hohen See zeigt er sich rauchig, unruhig und voller Energie, wobei jeder Schluck die Verbindung zwischen der stillen Weite des Horizonts und der Kraft der Elemente spürbar macht.

Bereits im Glas zeigt der Whisky sein strahlendes Strohgold. In der Nase eröffnet sich feiner Torfrauch, der elegant von zarten Noten heller Früchte und einem Hauch Schokolade begleitet wird. Am Gaumen dominiert ein kräftiger, kühler Rauch, der sich harmonisch mit einer angenehmen Süße und feiner Bitterschokolade verbindet. Das Finish ist lang anhaltend und intensiv – geprägt von kaltem Rauch, der noch lange nachklingt und das Erlebnis vollendet.

Mit 46 % vol. abgefüllt und in der 700 ml Originalflasche präsentiert, richtet sich die BRIGANTIA Peat Lake Edition an Whisky-Enthusiasten, die das Besondere suchen. Dank ihrer streng limitierten Auflage ist sie nicht nur ein Genussmoment im Glas, sondern auch ein wertvolles Sammlerstück.

Verfügbarkeit

Die BRIGANTIA Peat Lake Edition ist ab dem 11. Oktober 2025 im ausgewählten Fachhandel sowie direkt bei der Brennerei erhältlich