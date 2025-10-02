Soeben erschienen: Highland Herold #65 – Herbst/Winter 2025 (mit Gratis-Download)

Die Herbst/Winterausgabe 2025 des Highland Herold, die 65. insgesamt, ist ab sofort als Download gratis erhältlich und bietet ein breites Spektrum an interessanten und tiefergehenden Artikeln von verschiedenen Autoren für Whiskyfreunde, diesmal mit einigen Beiträgen zum Thema Nachhatigkeit bei Brennereien:

Was Sie im Highland Herold #65 finden können, haben wir nachfolgend in der Übersicht aufgelistet:

Nachhaltig brennen: Finch auf der Schwäbischen Alb und Nc’nean in Schottland verfolgen unterschiedliche Ansätze, um ihre Emissionswerte zu senken.

Green Distilling: Die Ahascragh Distillery will Irlands Vorreiter auf dem Gebiet der umweltfreundlichen Whiskyproduktion werden.

Rauchmalz: Das begehrte Gut erhält sein Aroma nicht immer durch das Verbrennen von Torf.

Torfmoore in Schottland: Wie verhält sich die Whiskybranche angesichts einer schwindenden Ressource?

Feldarbeit: Biologischer Gerstenanbau am Beispiel von Hinrichsen’s Farm auf Föhr

Whisky aus Rumänien: Bereits seit 2017 produziert die Alexandrion Group den Carpathian Single Malt Whisky.

Hefe im Detail: Wie wirken sich unterschiedliche Hefekulturen auf den Geschmack des Whiskys aus?

Die neue Ausgabe des Magazins kann ab sofort hier heruntergeladen werden.