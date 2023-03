Der Highland Herold Frühlingsausgabe 2023 ist da!

Die Frühlingsausgabe des Highland Herold ist soeben erschienen – und sie setzt einen Schwerpunkt auf Wein, Weinfässer und was diese für den Whisky bedeuten.

Was Sie sonst noch im Highland Herold #58 finden können, haben wir nachfolgend in der Übersicht aufgelistet – es ist wie jedesmal viel interessanter und tiefgehender Lesestoff.

Herunterladen können Sie den neuen Highland Herold wie immer gratis hier.

Aus dem Inhalt

Im Weinfass gereift: Ernie Scheiner beschreibt die Lagerung von Whiskys in ehemaligen Weinfässern. Blindverkostungsnotizen zu vier entsprechenden Produkten steuern Kristina Wolf und Stewart Buchanan bei.



Wine Basics: In einem Exkurs zum Thema „Wein“ erklärt Peer F. Holm die Grundlagen des komplexen Getränks, das so manches Whiskyfass prägte.



Behind the Scenes: Das Team der Whiskymesse „The Village“ verwandelt jedes Mal eine der Nürnberger Messehallen in ein ganzes Whiskydorf.



Field to Bottle: „Frisian Whisky“ von Hinrichen’s Farm auf Föhr und „Filey Bay“ von der Spirit of Yorkshire Ltd. aus England



Map App: Die interaktive Weltkarte zeigt den Standort und weitere Daten von tausenden Whiskybrennereien an.



Buchrezensionen: Frank Winter stellt zwei Titel vor, die das Wissen über Weine beziehungsweise Süßweine vertiefen: „Workshop Wein“ von Marnie Old und „Madeira, Port, Sherry“ von Piotr Nagórka.