TTB-Neuheiten: Benromach 2013 Cask Strength Batch 01, Glengoyne Cask Strength Batch 10

Zwei neue Abfüllungen sind in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht. Die erste ist der Benromach 2013 Cask Strength Batch 01, aus der Serie der fassstarken Bottlings aus der Brennerei Benromach (sie liegt in der Speyside, gehört Gordon & MacPhail und produziert in der Regel einen traditionell leicht rauchigen Stil). Mit seinen 59,7% vol. Alkoholstärke bringt er ordentlich Druck auf den Gaumen, und sein Front-Label sieht so aus:

Ebenfalls neu ist der Glengoyne Cask Strength Batch 10, mit 59,5% vol. Alkoholstärke ist die zehnte Ausgabe der beliebten Serie nur knapp unter der Stärke des Benromach. Auch hier haben wir das Etikett für Sie: