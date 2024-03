Neu bei deinwhisky.de: Ein exklusiver Benromach aus dem 1st Fill Bourbon Barrel

Der deutsche Onlinehändler deinwhisky.de bringt einen neue Einzelfassabfüllung aus der Speyside-Destillerie Benromach: Der exklusiv abgefüllte Benromach 2012 aus dem First Fill Bourbon Barrel wurde fassstark mit 58,5% vol. Alkoholstärke abgefüllt und kommt in einer kleinen Auflage von 234 Flaschen. Er wird im Webshop um knapp 90 Euro angeboten.

Ein exklusiver Benromach aus dem 1st Fill Bourbon Barrel

„Tropische Früchte am Lagerfeuer“. Treffender kann man unsere neueste Exklusivabfüllung nicht beschreiben und nachdem wir eine Probe dieses Whiskys verkostet hatten, stand fest, dass wir uns dieses Fass unbedingt sichern mussten. Dieser überraschende Benromach aus dem Jahr 2012 reifte in einem First Fill Bourbon Barrel und wurde exklusiv für deinwhisky.de abgefüllt.

Der Single Malt aus der Speyside startet in der Nase direkt mit wundervollen ins Exotische gehenden Fruchtnoten, wie Passionsfrucht und Pfirsich, sowie Vanille und cremigem Honig. Alles umwoben von einer dezenten aber unverkennbaren Lagerfeuer-Rauchnote. Die Aromen setzen sich auch am Gaumen fort, werden ergänzt durch geröstete Mandeln, Zitrusnoten und enden in einem langen, cremigen Abgang. Ein großartiger, vielschichtiger und abwechslungsreicher Whisky bei dem es viel entdecken gibt. Abgefüllt wurde der Benromach in natürlicher Fassstärke mit 58,5% vol., selbstverständlich ungefärbt und nicht kühlgefiltert, auf insgesamt nur 234 Flaschen.

