Wer gewinnt den brandneuen, limitierten Kingsbarns 10yo mit persönlicher Gravur samt Leder-Flachmann? Finden Sie es heraus!

Unser soeben beendetes Gewinnspiel war eines von jener Sorte, die wir besonders gerne mögen: Erst Anfang September durften wir Ihnen einen ganz besonderen neuen Whisky vorstellen, den Kingsbarns 10 Years Old, die älteste Abfüllung aus der Kingsbarns Distillery in den schottischen Lowlands. Und in den letzten beiden Wochen konnten wir ihn, dank unseres Gewinnspielpartners Kammer-Kirsch, für Sie verlosen. Nicht einfach nur so, sondern für den Gewinner oder die Gewinnerin ganz speziell gestaltet: Mit einer persönlichen Gravur – und einem lederbezogenen Flachmann dazu.

Wir bedanken uns wie immer für die rege Beteiligung am Gewinnspiel – sie zeigt uns, dass das Interesse an Whisky nach woie vor ungebrochen ist.

Bevor wir Ihnen aber jetzt den Sieger oder die Siegerin verraten, möchten wir Ihnen noch einmal etwas über die Brennerei und den Preis erzählen:

Die Destillerie Kingsbarns

Die unabhängige Kingsbarns Distillery an der schottischen Ostküste stellt elegante Lowland Single Malts her. Kingsbarns setzt auf Handwerkskunst und verwendet lokal angebaute Gerste und reines Wasser aus eigener Quelle. Der Ansatz der Brennerei besteht darin, ihre neu hergestellten Spirituosen mit ausgewählten Fässern zu kombinieren, was ihr Engagement für Qualität und Balance widerspiegelt. Kingsbarns ist für seine raffinierte Eleganz bekannt und widmet sich dem Erbe der Lowlands und ihrer unabhängigen Philosophie.

Aus der Brennerei Kingsbarns gibt es die beliebten Core-Range-Whiskys Kingsbarns Balcomie, Kingsbarns Doocot und den Kingsbarns Coaltown. Unter der Marke Wemyss bietet die Destillerie aber auch kräftige, geschmacksintensive Blended Scotch Whiskys an, die im Kernsortiment Peat Chimney, Spice King und The Hive umfassen. Von leicht rauchigen, über süß fruchtigen bis hin zu würzig maritimen Ausdrücken, ist für jeden Geschmack und Anlass etwas geboten.

Ganz neu ist der erste Zehnjährige aus Kingsbarns, der Kingsbarns 10 Years Old – die neue Kulmination der Destillierkunst der Brennerei in den Lowlands. Er ist auch der Gewinn bei unserem Gewinnspiel – und über ihn erzählen wir Ihnen in Kürze. Jetzt aber einmal Infos zu zwei Whiskys aus der Core Range, den Kingsbarns Balcomie und den Kingsbarns Doocot:

Kingsbarns Balcomie

Der Kingsbarns Balcomie wurde in Amerikanischen Eichenfässern gereift, die zuvor für die Reifung von Oloroso in der USA verwendet wurden. Diese Fässer wurden speziell von Produktionsleiterin Isabella Wemyss aufgrund ihres sanften Eichenaromas und der reichen Süße ausgewählt, die den fruchtigen Charakter des Kingsbarns-Spirit ergänzen. Kingsbarns Balcomie ist süßlich komplex und elegant reichhaltig mit Backgewürzen, Trockenfrüchten und tropischem Charakter.

Tasting Notes:

Nase: Sultaninen, Obstbrot mit Zimtglasur, brauner Zucker ein Hauch dunkle Schokolade mit Sommerbeeren

Gaumen: Süße Ananas aus der Dose, Orangenschale, Backgewürze

Abgang: Getrocknete Aprikose und Anklänge geröstete Haselnüsse

Natürliche Farbe

Nicht Kühlfiltriert

0,7l/ 46,0% Vol.

Kingsbarns Doocot

Der Kingsbarns Doocot wird aus Gerste destilliert, die weniger als sechs Meilen von der Kingsbarns Destillerie entfernt angebaut wird.

Dadurch dass der Kingsbarns Doocot eine längere Reifung im Fass hinter sich hat, entwickelt sich eine ausgewogene Komplexität. Für diesen Whisky wurde eine Kombination aus Ex-Bourbon und ehemalige portugiesische Rotweinfässer für die Reifung gewählt. Kingsbarns Doocot hat einen süßen, fruchtigen Charakter und ist leicht und intensiv fruchtig, blumig und ergänzt durch eine satte Farbe aus den hochwertigen Fässern, in denen er gereift ist.

Tasting Notes:

Nase: Süß und blumig, brauner Zucker mit Bananenkuchen Teig und tropische Noten

Gaumen: Ananassirup, Sommerbeeren und ein Hauch Rhabarber

Abgang: Kiwis und Zitrusschale

Natürliche Farbe

Nicht Kühlfiltriert

0,7l / 46,0% Vol

Ihr Gewinn: Der Kingsbarns 10 Years Old mit persönlicher Gravur und ein ledereingebundener Flachmann

Im Jahr 2014 wurden in der Kingsbarns Distillery die ersten Fässer befüllt. Für die Whiskyherstellung wird Wasser aus dem eigenen Grundwasserleiter und Gerste von den sonnenverwöhnten Feldern von Fife verwendet. Heute präsentiert die Kingsbarns Distillery stolz ihre erste Abfüllung mit Altersangabe: den Kingsbarns 10 Years Old.

Dieser Whisky ist das Ergebnis von zehn Jahren Geduld und Präzision, ein Beleg für den charakteristischen fruchtigen, blumigen Kingsbarns Stil und die handverlesenen Fässer, die ihn geprägt haben.

Diese Sonderausgabe ist ein echter Meilenstein für Kingsbarns: der erste 10 Jahre alte Single Malt.

Der Kingsbarns 10 Years Old ist ein leichter, fruchtiger Whisky und wird aus lokaler Laureate-Gerste destilliert. Er reift zu 90 % in ehemaligen Bourbon-Fässern und zu 10 % in STR-Rotwein-Barriques.

Über ein Jahrzehnt hinweg haben die Fässer ihm Fülle und Komplexität verliehen. Die ehemaligen Bourbon-Fässer sorgen für eine sanfte Vanille- und tropische Süße, während die STR-Barriques Tiefe und eine subtile Würze beisteuern.

Das Ergebnis ist ein eleganter Lowland Single Malt mit Aromen von Sommerblüten, reifen Steinfrüchten und gerösteter Eiche.

Das Wasser von herausragender Qualität stammt aus einem Grundwasserleiter, der sich 100 Meter unter der Brennerei befindet. Diese kostbare Ressource wird an die Oberfläche gepumpt und für die Herstellung des Kingsbarns- Destillats genutzt. Durch den sorgfältigen Destillationsprozess werden nur die besten und fruchtigsten Charakteristiken des Destillats eingefangen.

Jedes Fass wird von der Produktionsleiterin Isabella Wemyss sorgfältig ausgewählt.

Tasting Notes

NASE: Elegant und blumig, mit Sommerblüten, reifen Bananen und tropischen Früchten, unterlegt mit sanfter Vanille und Aprikose.

GAUMEN: Seidig und reichhaltig, mit Ananas-Tarte, Toffee-Apfel und Kompott aus roten Beeren, ausgewogen durch weichen Fudge und wärmenden Gewürzen.

ABGANG: Lang und raffiniert, mit kandierten Zitrusfrüchten, Kiwi und einem Hauch von trockenen Gewürzen.

Und den Kingsbarns 10 Years Old mit persönlicher Gravur und den ledereingebundenen Flachmann gewonnen hat:

Degenhart Bluschke aus 46509 Xanten

Wir gratulieren sehr herzlich zu dem tollen Preis. Unser Gewinnspiel-Patrtner Kammer-Kirsch, der Ihnen Ihren Preis auch zusenden wird, wird Sie in absehbarer Zeit per Mail wegen der Personalisierung der Flasche kontaktieren. Achten Sie also auf Ihr Postfach.

Für die, bei denen es diesmal mit dem Gewinnen nicht geklappt hat, starten wir gleich im Anschluss mit einem neuen, diesmal kürzeren Gewinnspiel – und das, das wissen wir, wird Ihnen unter Garantie schmecken.

Wir freuen uns, wenn wir Sie bald wieder bei uns sehen!

Herzlichst

Ihr Whiskyexperts Team