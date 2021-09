PR: Doppelte Vorfreude: Die Whisky- und Scotch-Adventskalender von Kirsch Import

In diesem Jahr gibt es für die Vorweihnachtszeit von Kirsch Import gleich zwei Adventskalender. Neben der Neuauflage des Whisky-Wonder-World-Adventskalender erscheint 2021 auch der Scotch-Whisky-Adventskalender mit ausschließlich schottischen Whiskys. Bei beiden erhalten Sie jeweils 24 Whiskyüberraschungen, die wir auch in diesem Jahr an dieser Stelle nicht verraten.

Hier mehr Infos zu den beiden Adventskalender direkt von Kirsch Import:

Doppelte Vorfreude: Die Whisky- und Scotch-Adventskalender von Kirsch Import

Vom Whiskyhimmel hoch, da kommen sie her: Unsere Adventskalender für Freunde feiner Drams stehen in den Startlöchern!

Ganz nach dem Motto „alle Jahre wieder“ haben wir auch für die Saison 2021 eine Neuauflage unseres beliebten Whisky-Wonder-World-Adventskalenders produziert – gewohnt qualitätvoll, mit glänzenden Veredelungen und gespickt mit 24 Whiskyüberraschungen von Icelandic über Scotch bis Tasmania Single Malt Whisky.

Wer der Whiskyweltreise die (vermeintliche) Wiege aller Whiskys vorzieht, wird dieses Jahr ebenso fündig. Von Islay Single Malt Scotch bis Blended Malt Scotch Whisky: Unter festlich verziertem blau-weißen Deckel versammelt unser Scotch-Whisky-Adventskalender 24 ausschließlich in Schottland destillierte Köstlichkeiten. Süßer die Gläser für manche nie klingen…

Die kompakten Boxen im quadratischen Format sind aus stabiler Kartonage gefertigt und mit einem Magnetverschluss ausgestattet. Entsprechend geschützt, sorgen die in einzelnen Schachteln verpackten Advents-Drams und das passende Nosing-Glas für unbeschadete Vorfreude. Für die Verpackung der Sample-Flaschen haben wir uns wieder ins winterliche Song-Archiv gestürzt und lassen so schon beim Auspacken Weihnachtsstimmung anklingelingelingen.

Die Fläschchen beider Adventskalender enthalten je 2 cl von Whisky-Klassikern bis Single-Malt-Highlights aus unserem breiten Importmarkenportfolio. Welche genau, können Sie der jeweiligen alphabetischen Auflistung unten entnehmen. Damit Whisky-Fans auch in den Genuss von Hintergrundinfos zu den einzelnen Abfüllungen kommen, werden wir am 01. Dezember 2021 unter taste24.eu/ zudem Online-Versionen der Kalender freischalten. Türchen für Türchen berichten wir hier mehr aus der Welt unserer Abfüllungen.

Whisky-Wonder-World-Adventskalender

Kirsch Import

24 x 2 cl Whiskys aus unserem internationalen Portfolio

UVP: 84,90 €

Scotch-Whisky-Adventskalender



Kirsch Import



24 x 2 cl Scotch-Whiskys aus unserem Importmarkenportfolio

UVP: 94,90 €