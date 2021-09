Neu: Arran Rare Batch

Die Isle of Arran Distillers kündigen auf ihrer Website für den nächsten Monat zwei neue Abfüllungen. Und wenn wir diese richtig verstehen, ist es wohl der Auftakt zur neuen Reihe Arran Rare Batch. Die ersten beiden Bottlings der Serie sind in Fassstärke abgefüllt und reiften 15 Jahre ausschließlich in französischen Eichenfässern, die mit Wein vorbelegt sind.

Weitere Details zu Arran Rare Batch French Oak Argonne (limitiert auf 3.060 Flaschen) und Arran Rare Batch French Oak Bordeaux (limitiert auf 3.060 Flaschen) geben Isle of Arran Distillers mit der Veröffentlichung bekannt. Fest steht bis jetzt, dass nur eine kleine Anzahl im Online-Shop der Brennerei und im Besucherzentrum auf der Isle of Arran erhältlich sein wird. Wir schließen daraus, dass diese Abfüllungen somit den Handel erreichen werden.