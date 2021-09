Die einzige vollständige Kollektion von The Dalmore Decades kommt bei Sotheby’s zur Versteigerung

Letzten Monat stellt Whyte & Mackay als Eigentümer der Brennerei The Dalmore Decades vor (wir berichteten). In den drei Kollektionen The Dalmore Decades No. 6, No. 5 und No. 4 präsentiert die Highland-Destillerie Single Malts aus den letzten 60 Jahren, wobei The Dalmore Decades No. 6 der Höhepunkt der Serie ist. Diese umfasst Richard Patersons, The Dalmore’s Master Distiller, persönliche Auswahl an Single Malts aus den Jahren 1951, 1967, 1979, 1980, 1995, 2000.

Bei der Vorstellung dieser Kollektionen wies The Dalmore bereits darauf hin, dass die einzige vollständige Kollektion von The Dalmore Decades am 8. Oktober 2021 bei Sotheby’s in Hongkong zur Versteigerung kommt. Es wird erwartet, dass der Hammer des Auktionators erst bei HK$4.000.000 fallen wird (etwas über 400.000 €). Ein Teil des Verkaufserlöses kommt dem Designmuseum V&A Dundee zu Gute, mit dem The Dalmore im vergangenen Jahr eine vierjährige Partnerschaft ankündigte. Im Rahmen dieser Kooperation entstand der Film „Decades in the Making: Kengo Kuma and The Dalmore“. Hier sind Kengo Kuma, Architekt des Nationalstadions der Olympischen Spiele 2020 in Tokio, und Richard Paterson, dem Master Distiller von The Dalmore, zu sehen. Sie finden diesen sechsminütigen Kurzfilm bei Dailymotion und hier in unserem Post. Wir wünschen viel Vergnügen.