The Dalmore veröffentlicht das erste Kapitel der Cask Curation Series

The Dalmore stellt heute ihre neue Cask Curation Series vor und veröffentlicht das erste Kapitel innerhalb der Reihe. The Sherry Edition ist weltweit auf nur 150 Sets limitiert und umfasst drei Single Malt Whiskys:

The Dalmore 26 Years Old reifte im González Byass 2002 Vintage Cask No.4

reifte im González Byass 2002 Vintage Cask No.4 The Dalmore 28 Years Old reifte in einem seltenen 30 Jahre alten Matusalem-Sherryfass

reifte in einem seltenen 30 Jahre alten Matusalem-Sherryfass The Dalmore 43 Years Old, ebenfalls in einem seltenen 30 Jahre alten Fass gereift, diesmal Apostoles Sherry

Jeder Whisky wurde in Fassstärke, mit natürlicher Farbe und ohne Kühlgefilterung abgefüllt.

The Dalmore Cask Curation Series launched in Jerez / ©The Dalmore

via https://elitetraveler.com/finest-dining/wines-and-spirits/dalmore-cask-curation-series

The Sherry Edition ist das erste von vier Kapiteln der Cask Curation Series. Die zweite Ausgabe soll 2024 erscheinen. Sie wird den Fokus auf port pipes richten und das Ergebnis von Dalmores Partnerschaft mit einem bekannten Portweinhersteller sein. Die dritte und vierte Veröffentlichung werden 2025 bzw. 2026 folgen und das Ergebnis der Zusammenarbeit mit anderen, noch nicht genannten Wein- und Spirituosenherstellern sein.

The Dalmore Cask Curation Series – The Sherry Edition erscheint heute am 3. Oktober und ist weltweit in ausgewählten Geschäften erhältlich. Laut elite traveler liegt der Preis für dieses Set bei £30,000 (das wären nicht ganz 35.000 €).