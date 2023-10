Chivas Brothers enthüllt Pläne für ihre erste Islay-Brennerei

Chivas Brothers, der Scotch Whisky Zweig von Pernod Ricard, möchte seine erste Brennerei auf der Insel Islay errichten. Zu diesem Zweck möchte das Unternehmen ein Grundstück auf der Gartbreck Farm erwerben, und danach dann den örtlichen Planungsbehörden die vollständige Pläne für die Brennerei vorlegen. Die Brennerei soll sich auf die Herstellung von torfigem Whisky konzentrieren und entsprechend der Ziele von Chivas Brothers eine CO2-neutrale Destillerie werden, wie beim Whisky magazine zu lesen ist.

Für eine Brennerei auf der Gartbreck Farm gab es bereits vor 10 Jahren Pläne und Ideen. Damals entwickelten und konkretisierten Martine Rochard Donnay und Jean Donnay eine mögliche Gartbreck Distillery. Jean Donnay war zu der Zeit Direktor der französischen Glann Ar Mor Destillery. Anfang 2014 erteilte das Argyll and Bute Council auch eine Baugenehmigung, im Sommer 2017 kam dann das Aus für dieses Projekt (wir berichteten regelmäßig in dieser Zeit über diese geplante Brennerei). Nun erfolgt also ein zweiter Anlauf, auf diesem Gelände eine Destillerie zu errichten.