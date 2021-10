Neu: The Dalmore 30 yo 2021 Edition

Die Highland-Destillerie The Dalmore führt The Dalmore 30 yo als eine limitierte und jährlich erscheinende Abfüllung ein. Die 2021er Edition dieses Single Malts reifte zunächst in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Weißeiche, bevor er bis zur Abfüllung in Graham’s Tawny Port Pipes umgefüllt wurde. Mit einem Alkoholgehalt von 42,8% Vol. abgefüllt, versprechen die offiziellen Tasting Notes dekadent süße Aromen von frisch gebackenem Brioche und kandierter Orange, gefolgt von einem Gaumen voller reichhaltiger Waldfrüchte, die von den Tawny Port Pipes herrühren, abgerundet mit Aromen von Vanille und gehobelten Mandeln.

Nur 1318 Flaschen dieses lang gereiften Single Malts sind weltweit erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für Groß-Britannien beträgt £ 4.500, was fast 5.300 € entspräche und sich aufgrund regional unterschiedlicher Steuern ändern kann.