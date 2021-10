The Dalmore Decades: Komplette Sammlung erzielt mit £830.000 mehr als doppelten Schätzpreis bei Auktion

Im September haben wir bereits darüber berichtet, dass eine, und zwar die einzige vollständige Sammlung der Decades-Serie der Destillerie Dalmore, bestehend aus sechs Whiskys, bei Sotheby’s in Hongkong unter den Hammer kommen wird. Die Whiskys, destilliert zwischen 1951 und 2000, sollten dort laut Schätzung einen Preis von £377.000 erzielen.

Nun, nach Ende der Auktion, sind es satte £830.000 geworden, also mehr als das Doppelte dessen, was man sich erwartet hat. Besonders freuen dürfte das das Designmuseum V&A Dundee, dem ein Teil des Erlöses, nämlich 100.000 Pfund, zu Gute kommt. Mit dem Designmuseum ist Dalmore eine vierjährige Partnerschaft eingegangen. Im Rahmen dieser Kooperation entstand der sechsminütige Kurzfilm „Decades in the Making: Kengo Kuma and The Dalmore“, den Sie in diesem Bericht bei uns sehen können.

Ersteigert hat die Sammlung ein weiters nicht benannter privater Sammler aus dem asiatischen Raum.