PR: Foodpairing mit Laphroaig (mit Videos und Rezeptbooklet)

Dass sich Whisky und kulinarische Genüsse hervorragend ergänzen, ist längst kein Geheimnis mehr. Auch bei einer Veranstaltung gestern in Wien, im Restaurant Wrenkh, konnte man das mit Laphroaig 10 und den Rezepten von Leopold und Karl Wrenkh, mit allen Sinnen erleben.

Die beiden zauberten mit Laphroaig ein Menü, das nicht nur mit seinem Geschmack begeistern, sondern auch leicht und einfach selbst zu kochen sein sollte. Wir bringen für Sie hier heute die Presseaussendung über die Veranstaltung, und dazu die Rezeptbroschüre zum Download sowie 5 Videos, die das Nachkochen noch einfacher machen.

Viel Vergnügen mit Ihren eigenen kulinarischen Abenteuern mit Laphroaig 10!

Kulkinarische Genüsse mit Laphroaig: Die edelsten Tropfen der schottischen Insel Islay

Wien, 12.10.2021 – Eine Reise zur Insel eines einzigartigen Whiskys: Im heurigen Herbst bringt Laphroaig gemeinsam mit Leopold und Karl Wrenkh das perfekte Food Pairing auf den Tisch. Am 12. Oktober präsentierten die beiden Spitzenköche ihre neuen Laphroaig-inspirierten Rezepte, mit dem charakterstarken, torfig-rauchigen Single Malt als Akteur und Begleiter, erstmals einer Runde ausgewählter Feinschmecker.

Elegant, pur und unvergleichlich torfig-rauchig. Das ist Laphroaig von der berühmten Insel Islay an der Westküste Schottlands.

Islay wird oft auch als die „Königin der Hebriden“ bezeichnet. Trotz ihrer geringen Größe beherbergt sie etliche namhafte Whisky-Destillerien und ist weltweit bekannt für ihre rauchigen und torfigen Single Malt Whiskys. Laphroaig® 10 Jahre ist ein außergewöhnlicher Whisky, der das Resultat einer über 200jährigen Tradition einzigartiger Whiskyherstellung und damit ein Herzstück der Laphroaig Single Malt Reihe darstellt. Laphroaig® ist der führende torfig-rauchige Single Malt auf dem österreichischen Markt mit einer stetig wachsenden Fangemeinde. Für die Herstellung wird gemälzte Gerste über Torffeuer getrocknet. Der Rauch dieses speziellen und nur in Islay vorhandenen Torfs verleiht Laphroaig® sein einzigartiges, reichhaltiges Aroma. Ein vollmundiger Whisky mit langem Abgang. Dieser Whisky lagerte mindestens 10 Jahre in ehemaligen Bourbon Fässern aus amerikanischer Eiche.

Empfehlung: Laphroaig zum Essen – das perfekte Food Pairing im Herbst/Winter 2021

Leopold und Karl Wrenkh, die gemeinsam das gleichnamige Familienunternehmen am Bauernmarkt leiten, kreierten auch im heurigen Herbst, nach 2020 bereits zum zweiten Mal, neue Gerichte mit Laphroaig. Elegant, pur und unvergleichlich torfig-rauchig – Laphroaig ist die perfekte Begleitung zu verschiedenen Gerichten mit Fisch und Fleisch oder für neue Rezeptinspirationen aus der veganen Küche und exquisite Genussmomente mit dem besonderen Etwas. Standen 2020 die „Klassiker“ aus der heimischen Küche rund um Martini oder Weihnachten – die knusprige Gänsekeule, der Weihnachtskarpfen oder der Bratapfel – im Zentrum der Rezeptkreationen, wollten die beiden Köche 2021 weitere Food Pairings probieren und so die große Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten von Laphroaig in ihren Rezepten zeigen. Herausgekommen ist eine ganz neue und spannende Fusionsküche. Ungewöhnliche Kombinationen mit überraschenden Zutaten und kreativer Würzung. Durch die Verschmelzung verschiedener Aromen, zusammen mit vielen Kräutern und interessanten Beilagen entstanden so ganz tolle Rezepturen wie der Graved Seesaibling mit Whiskybutter und Rosmarin Baguette oder die Rauchschwammerl mit Dry Aged Filetspitzen.

„Es ist eine schöne Aufgabe, den einzigartigen Geschmack Laphroaigs von der Insel Islay in Österreich noch bekannter zu machen und die heimischen Gäste mit diesem neuen Gaumenspiel zu überraschen“,

freut sich Leopold Wrenkh über die erneute Zusammenarbeit.

„Mit einem besonderen, unvergleichlichen und markanten Whisky wie Laphroaig können wir nicht nur traditionelle, herbstliche Delikatessen aus der österreichischen Küche auf einmalige Weise begleiten sondern auch Fish and Chips oder Chicken Wings, wir nennen sie Islay Wings, neu interpretieren. Laphroaig eignet sich für Saucen und auch zum Flambieren, um eine rauchige Note hervorzuzaubern. So lassen sich heimische, saisonale Pilze wie Eierschwammerl wunderbar mit Laphroaig verfeinern! Interessante neue Geschmacksnuancen verleihen den nötigen Pep für die unterschiedlichsten Gerichte. Einfach mal etwas riskieren und ausprobieren – es schmeckt und ist ein neuer, spannender Genuss mit diesem vielfach prämierten Single Malt zu kochen!“

Laphroaig – Food Pairing Akteur und Begleiter für besondere Gerichte mit Single Malt Whisky

Die Spitzenköche empfehlen nicht nur mit Laphroaig zu kochen sondern auch den puren Whiskygenuss zu den einzelnen Gerichten zu genießen.

„Egal ob zu unserem neu mit Laphroaig Rouille interpretierten Donau Fish and Chips oder den Laphroaig Yakitori, das sind japanisch gegrillte Hühnerspieße mit Laphroaig Whisky Glace: Laphroaig 10 Years passt pur, oder auf Wunsch nur mit Wasser oder Eis. Mit seinen torfig-rauchigen Aromen sorgt er immer für einen intensiven und unverfälschten, neuen Geschmack. Aber auch zu den anderen Gerichten ist Laphroaig die perfekte Wahl. Probieren Sie ein ganz neues Food Pairing mit Laphroaig Islay Single Malt aus!“

Neue Gerichte für die kulinari­schen Festtage mit Laphroaig®

Donau Fish and Chips – Gebackenes Flusswelsfilet mit Topinambur-Chips und Laphroaig-Rouille

Laphroaig Yakitori – Japanisch gegrillte Hühnerspieße mit Laphroaig Whisky Glace

Rauchschwammerl mit Dry-Aged-Filetspitzen – Flambierte Eierschwammerlpfanne (bzw. andere, saisonal verfügbare Pilze) mit gegrillten Filetspitzen vom Dry-Aged-Beef

Graved Seesaibling – Gebeiztes Seesaiblingsfilet mit Whiskybutter und Rosmarin-Baguette

Islay Wings – Chicken Wings mit Rauchwhisky-Marinade Southern Fried Style

Laphroaig 10 Years | Tasting Notes

Farbe: Glänzendes Gold

Aroma: Intensiver Rauch, Seetang-Noten, „medizinisch“, mit leichter Süße

Geschmack: Überraschende Süße mit Noten von Salz und Torf

Nachklang: Langanhaltend

Aktuelle Preise: LAPHROAIG ISLAY SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 10 YEARS OLD hat im Rahmen der Verkostung im Oktober 2021 mit unabhängigen Experten der Fachzeitschrift Österreichische Gastronomiezeitung (ÖGZ) in der Kategorie „WHISKY“ einen 1. Platz und damit ÖGZ-Gold erreicht.

Photos: Division 4 und Laphroaig



Das Rezeptheft: