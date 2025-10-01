30 Jahre Arran Whisky – Interview mit Master Distiller Stewart Bowman

Die Lochranza Distillery im Norden der Insel Arran hat sich mit ihren Whiskys eine Stammplatz in den Herzen vieler Whiskyfreunde erarbeitet. Die Lage wurde bewusst ausgewählt, um das Wasser des Loch na Davie nutzen zu können. Vor einigen Jahren hat man auch im Süden der Insel die Lagg Distillery gebaut, um dort die Produktion des rauchigen Whiskys durchzuführen (Lochranza spezialisiert sich seitdem ausschließlich auf ungetorften Malt).

Seit 2021 arbeitet dort Stewart Mcleod Bowman als Distillery Manager – er folgt damit James MacTaggart nach, der den Stil und die Ausrichtung der Brennerei maßgeblich mitbestimmt hat.

Wir haben mit Stewart Bowman, der seine Karriere bei Brew Dog begann und dann bei Diageo fortführte, anlässlich eines Dinners zu 30 Jahre Arran in Bad Homburg auf Einladung des deutschen Importeurs Kammer-Kirsch getroffen und dort mit ihm diverse Abfüllungen verkostet, darunter auch drei, die erst im nächsten Jahr auf den Markt kommen werden:

Arran 30yo

Arran 14yo (eine Neuauflage des beliebten Whiskys)

(eine Neuauflage des beliebten Whiskys) Arran Barley (mit Gerste ausschließlich von der Insel)

Ohne zu viel vorab zu verraten: Alle drei Whiskys sind ausgezeichnet und führen die hoche Qualität der Brennerei weiter.

Auch über diese Whiskys haben wir mit Stewart Bowman ausführlich gesprochen, so wie über seinen Werdegang, seine Philosophie bei Arran und wie er die Zukunft der Brennerei sieht. Das etwas über sieben Minuten lange Videointerview können Sie hier und auf unserem Youtube-Kanal sehen.