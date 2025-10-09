Drei neue Abfüllungen von Alba Import in der Eigenserie The Alba Trail

Mit drei neuen Abfüllungen in der Serie „Alba Trail“ bringt Alba Import (Corinna Schwarz und Dietmar Schulz) wieder ein Trio von Whiskys, die sie selbst mit ihrer langjährigen Erfahrung ausgesucht haben. Dabei handelt es sich um einen 11 Jahre alten getorften Arran, einen 12 Jahre alten Inchgower aus dem Oloroso Sherry Hogshead und einen 30 Jahre alten North British, einen Grain Whisky aus dem First Fill Bourbon Barrel.

Warum die beiden die jeweiligen Abfüllungen ausgesucht haben, können Sie untenstehend nachlesen – ebenso wie die unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neue Abfüllungen von Alba Import in der Eigenserie The Alba Trail

Das deutsche Importhaus Alba Import präsentiert neue Einzelfassabfüllungen aus den eigenen Fassvorräten. Stets in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühl-Filtrierung, liegt der Schwerpunkt auf preislich attraktiven „Middle Aged Whiskys“ in 46% Trinkstärke, ergänzt hin und wieder mit älteren Qualitäten aus den in über 20 Jahren aufgebauten Fass-Vorräten.

Das 10. Trio in der Alba Trail-Serie ist nun im Fachhandel erhältlich:

Arran (peated), The Alba Trail, 2013, 11 Jahre, First Fill Bourbon Barrel, 46 % (UVP 82,– EUR)

(peated), The Alba Trail, 2013, 11 Jahre, First Fill Bourbon Barrel, 46 % (UVP 82,– EUR) Inchgower , The Alba Trail, 2013, 12 Jahre, Oloroso Sherry Hogshead, 46 % (UVP 69,– EUR)

(UVP 69,– EUR) North British, The Alba Trail, 1994, 30 Jahre, First Fill Bourbon Barrel, 46,6 % (UVP 129,– EUR)

Arran Distillery ist in erster Linie bekannt für ihren ungetorften fruchtig-malzigen Single Malt, der für seine an grüne Äpfel erinnernde Kopfnote geschätzt wird. Doch es werden auch getorfte Destillate hergestellt und ein solches reifte 11 Jahre in einem frischen Bourbon Barrel, bevor es in die Alba Trail-Flasche durfte. Mit 20ppm Malzspezifikation tritt der Arran so in einer verführerischen Kombination von Frucht, Karamell und Rauch auf. Ein nicht alltäglicher Malt von der Insel Arran, abgefüllt in 46% Trinkstärke.

Eine der Lieblings-Brennereien im Hause Alba ist Inchgower Distillery, die mit ihrem maritimen Speyside Stil einen komplexen Allrounder unter den Single Malts produziert. Mit 12 Jahren und aus einem opulenten Oloroso Sherry Hogshead abgefüllt, zeigt sich ein reichlich Sherry-betonter Malt. Im Duft geben Pflaume, Nougat und Sirup den Ton an, bevor am Gaumen die volle Wucht des Olorosos übernimmt – mit Eindrücken von Schokolade, Kirsche und Erdbeere. Auch hier erwies sich die Abfüllstärke von 46% als sehr harmonisch.

Der Dritte im Bunde ist kein Malt sondern ein Single Grain Whisky, destilliert im Jahr 1994 und seitdem reifend in einem First Fill Bourbon Barrel, was für einen Grain Whisky nicht selbstverständlich ist. Bei Grain Whiskys hat das Fass bekanntlich ein leichteres Spiel bei der Aromenabgabe und das ist nach 30 Jahren deutlich zu schmecken. Dieser Tropfen ist eine üppige tropische Fruchtbombe mit Kokos und Karamell sowie einer puddingartigen Cremigkeit. Unwiderstehlich ist auch der attraktive Preis.

Abgefüllt wurde er in Cask Strength von 46,6%.

Dietmar Schulz, Geschäftsführer von Alba Import: