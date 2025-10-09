Seit 20 Jahren gibt es diesen Fixpunkt im deutschen Whisky-Messekalender schon: Das Whisk[e]y Pur Festival in Aschaffenburg. Am 7. und 8. November ist es wieder soweit, und jetzt, ein Monat davor, stehen auch die Aussteller und die Tastings fest.

Der Veranstalter hat uns für Sie die folgende Vorabinfo übersendet, um Ihnen die Planung für den Messebesuch leichter zu machen. Lesen Sie alles über das 20. Whisk[e]y Pur Festival in Aschaffenburg hier:

Whisk[e]y Pur Festival in Aschaffenburg – Aussteller und Tastings stehen fest

Das 20-jährige Jubiläum findet am 07. und 08. November in der Stadthalle Aschaffenburg statt

Bald ist es soweit! In grob einem Monat steigt das Whisk[e]y Pur Festival 2025 am:

Freitag | 07.11.25 | 16:00 Uhr – 22:00 Uhr

Samstag | 08.11.25 | 11:00 Uhr – 19:00 Uhr

in der Stadthalle Aschaffenburg, Schloßplatz 1, 63739 Aschaffenburg. Wie immer findet ihr dort ausgewiesene Experten und spannende Abfüllungen abseits des Massenmarktes.

Ausstellerübersicht

Tastings und Tasting-Vorverkauf

Folgende Tastings können auf dem WPF 2025 besucht werden:

Karten dafür gibt es wie immer an den Ständen vor Ort zu kaufen.

Für einige ausgewählte Tastings gibt es auch Karten im Vorverkauf: Die traditionellen Tastings von Andy McNeill (Fr. 17:00 Uhr) und Tabea Dalfuß (Sa. 13:00 Uhr), sowie:

Samstag 08.11.25, 13:00 Uhr (The MaltLovingLawyer): „Whiskies aus längst vergangenen Zeiten“

Jens Steinert alias The MaltLovingLawyer beschreibt sein Raritäten-Tasting wie folgt:

“Stell dir vor, du öffnest eine Flasche, die seit 40 oder sogar 50 Jahren verschlossen ist – und plötzlich wird Whiskygeschichte lebendig. Ein exklusives Tasting mit 4 Raritäten, die heute kaum noch jemand im Glas hat. Ein Abend voller Genuss, Geschichte und Zeitgeist. Nur 30 Plätze – Taucht ein in die Zeit, als Blends noch Substanz, Charakter und viel Geschichte hatten.”

Samstag 08.11.25, 15:00 Uhr (Whisky for Life): „Die wunderbare Sherryfass-Whiskywelt des Michel Couvreur“

Frank Jerger beschreibt die Agenda des diesjährigen Michel Couvreur Tastings wie folgt:

“Erstbefüllte Sherryfässer, in denen zuvor für Jahrzehnte Sherry reifen durfte, sind die notwendige Voraussetzung für diese außergewöhnlichen Malts vergangener Zeiten. Seit 10 Jahren gibt es WHISKY FOR LIFE. Wir sind offizieller Importeur für Michel Couvreur Whiskies für Süddeutschland und haben dieses Mal sogar einen „Jubiläums-Couvreur“ dabei. Echte Sherryfass-Fans, das solltet Ihr Euch nicht entgehen lassen!”

Samstag 08.11.25, 17:00 Uhr: „Thy Whisky Masterclass: Zwischen Single Malt, Buchenholzrauch und eigenem Bio-Getreide“

Florian Mergel beschreibt seine Thy Whisky Masterclass wie folgt:

“Während viele junge schottische Brennereien noch nach ihren Alleinstellungsmerkmalen suchen bietet euch Thy Whisky aus Dänemark einen ganzen Koffer voll damit: Seit 2010 wird das Getreide selbst angebaut, in der eigenen Mälzerei verarbeitet und bei rauchigen Abfüllungen über Buchenholz statt über Torf geräuchert. Thy bietet euch Whiskies aus Gerste, Roggen, Dinkel und sogar Hafer, oder auch Single Malt Whiskies mit wiederbelebten Gerstenvarianten aus dem Mittelalter. Brand Ambassador Florian Mergel nimmt euch mit auf die spannende Reise der vielfältigen und außergewöhnlichen Abfüllungen. Wer möchte, kann sogar am New Make und am Rauchmalz naschen!”

Link zum Tasting-Vorverkauf: https://celtic-events.de/produkt/tastings-whisky-pur-festival-2025

Allgemeine Informationen und Hinweise

Die Eintrittskarte bleibt auf dem Preisniveau von 2023 – bei 12 Euro pro Person – und ist ein Kombiticket, das heißt, sie gilt für beide Messetage . Außerdem bieten wir Gruppentickets für 5 und 10 Personen mit leichter Ermäßigung an.

pro Person – und ist ein das heißt, . Außerdem bieten wir mit leichter Ermäßigung an. Im Onlineshop bestellte Eintrittskarten und Tastingkarten sind nicht physisch! Die Rechnungs-PDF per Mail dient als eure Eintrittskarte . Wir bitten euch, diese dann beim Einlass vorzuzeigen. Die Eintrittskarten sind nicht namensgebunden und können so auch leicht verschenkt werden.

. Wir bitten euch, diese dann beim Einlass vorzuzeigen. Die Eintrittskarten sind nicht namensgebunden und können so auch leicht verschenkt werden. Glashalter gibt es am Einlass zu erwerben.

Barrierefreier Messebesuch ist möglich.

Hunde sind leider nicht erlaubt.

Link zum Karten-Vorverkauf: https://celtic-events.de/produkt/whisky-pur-festival-2025 See you there!