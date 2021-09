PR: Zwei verschiedene Whisky-Adventskalender 2021 bei mySpirits.eu

Auch im Spirituosen-Onlineshop mySpirits.eu gibt es in diesem Jahr für die vorweihnachtliche Zeit wieder zwei Whisky-Adventskalender. Alle weiteren Informationen zur Premium-Selection und zur Rare Experience Edition finden Sie in der folgenden Presseaussendung:

Zwei verschiedene Whisky-Adventskalender 2021 bei mySpirits.eu

Im Spirituosen-Onlineshop mySpirits.eu gibt es auch in diesem Jahr wieder zwei erlesene Whisky-Adventskalender. Die stabilen und formschönen Gehäuse enthalten hinter jedem ihrer 24 Türchen eine eigens in Mini-Fläschchen (2cl) abgefüllte Whisky-Spezialität. In einem weiteren Versteck verbirgt sich das optimale Nosing-Glas zur besinnlichen Degustation.

Die Premium-Selection überzeugt dabei mit einer ausgewogenen Auswahl verschiedener Whiskys aus Schottland, Deutschland, Frankreich, Kanada, Japan, USA und Irland. Zu einem herausragend günstigen Preis kann man hier nicht nur im Advent die große Vielfalt der Whisky-Welt entdecken.

Die Rare Experience Edition bietet 24 Proben außergewöhnlicher Whiskys, von denen einige gar nicht mehr – oder nur extrem teuer – in normalen Flaschen erhältlich sind. Einige Special Releases in Fassstärke, besonders lange oder in besonderen Fässern gereifte Whiskys und andere Spezialitäten, bei denen auch der erfahrene Whisky-Kenner sich noch überraschen lassen kann.

Whisky Adventskalender Premium Selection 2021 mit 24 Whisky-Miniaturen

Der Whisky Adventskalender Premium Edition von mySpirits enthält 24 Miniatur-Flaschen à 20 ml verschiedener Whisky-Sorten. Jeden Tag im Advent kann ein neues Türchen geöffnet und dadurch ein neuer Whisky verkostet werden. Ob rauchig, fruchtig oder malzig-mild – in diesem Whisky Weihnachtskalender gibt es viele Facetten und Whisky-Geschmacksrichtungen zu entdecken!

Zahlreiche unterschiedliche Whisky- und Whiskey-Sorten aus verschiedenen Herkunftsländern sind im Kalender enthalten: vorrangig schottische Single Malts aller Scotch Regionen, aber auch Blended Whiskys aus Schottland, Frankreich oder den USA prägen die Auswahl. Unter anderem mit deutschen Whisky-Spezialitäten und spannenden Whiskys aus Frankreich können Sie im mySpirits Premium-Adventskalender Whisky weniger bekannter Whisky-Länder verkosten. Auch würziger Frontier Whiskey aus Amerika, zahlreiche lange gereifte Whiskys mit bis zu 12 Jahren und viele Special Cask Single Malts sowie weitere interessante Whiskys mit besonderer Fasslagerung sind im Kalender zu finden.

Whisky Adventskalender Premium Selection

Kalender mit 24 x 0,02l Whisky-Miniaturen (Glas)

Große Vielfalt verschiedener Whisky-Sorten und -Länder

U.a. Scotch Whiskys, Irish Whiskey, deutsche & französische Whiskys

Jeden Tag ein feiner Whisky hinter dem Türchen

Edles Nosing-Glas + 10 € Gutschein inklusive**

Preis: 74,90 € – bestellen Sie hier!

Rare Experience – der Adventskalender mit Whisky Raritäten

Jeder Whisky-Fan kennt das Problem, dass es so viele gute Whiskys gibt, die man probieren möchte, aber auch so viele Flaschen, die nur begrenzt verfügbar sind – oder vor allem entsprechend teuer. Im Adventskalender „Rare Experience“ gibt es eine breite Auswahl sonst nicht so einfach erhältlicher Whiskys, die es sich zu entdecken lohnt. Raritäten, Special Releases und Sondereditionen, sehr lange gereifte Single Malt Whiskys und einige regionale Spezialitäten wurden eigens in kleine Proben à 0,02 l abgefüllt. So kommen alle Whisky-Freunde mit diesem Weihnachtskalender bei der täglichen Verkostung voll auf ihre Kosten.

Whisky Adventskalender Rare Experience

Adventskalender mit 24 Whisky-Proben in kleinen Glas-Fläschchen

Erlesene Auswahl an lange gereiften und außergewöhnlichen Whiskys

Darunter Raritäten, Sonderabfüllungen und Limited Editions

Je 0,02 Liter der verschiedensten Whisky-Sorten zum Probieren

Edles Nosing-Glas + 10 € Gutschein inklusive**

Preis: 129,00 € – bestellen Sie hier!

Neben diesen beiden Whisky-Adventskalendern sind bei mySpirits.eu weitere Editionen mit anderen Spirituosen erhältlich. Das gesamte Adventskalender-Angebot kann man unter https://www.myspirits.eu/schnaps-adventskalender entdecken.

**Ihnen hat eine Sorte besonders gut geschmeckt? Dann bestellen Sie gerne die Großflasche – wir geben Ihnen 10 € Rabatt für Ihren nächsten Kauf! Denn zu jedem Adventskalender erhalten Sie einen 10 € Gutschein für den Kauf einer Normalgröße (Mindestbestellwert 50 €).