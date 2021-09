Neu: Highland Park Viking Heart 15 yo

Highland Park stellt heute eine neue Abfüllung vor, die in der Standard-Range einen ständigen Platz erhalten soll. Highland Park Viking Heart 15 yo reifte zu einem großen Teil in mit Sherry vorbelegten Fässern aus amerikanischer Eiche in Erst- und Wiederbefüllung und wurde mit 44% Vol. abgefüllt. Der Single Malt kommt ungefärbt in einer Keramikflaschen aus den Markt, diese entstand in Zusammenarbeit mit dem britischen Unternehmen Wade Ceramics. Alte Tongefäße, die vor ein oder zwei Jahrhunderten in der Brennerei zur Lagerung von Whisky verwendet wurden, inspirierten hier beim Design.

Highland Park Viking Heart 15 yo wird bei spezialisierten Whisky-Einzelhändlern sowie im Online-Shop und in der Brennerei der Marke erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei £ 80, was etwas mehr als 90 € entspricht.