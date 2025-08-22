So lange ist es nicht mehr hin bis zum Advent – und eine kleine Erinnerung daran ist, dass nun die ersten Ankündigungen für Whisky-Adventskalender bei uns in der Redaktion eintrudeln. Der Kalender von mySpirits.eu trägt die Bezeichnung „Premium Selection“ im Namen, und dementsprechend bietet er hinter seinen Türchen auch richtige Highlights wie den Glenfarclas 25yo, um nur einen zu nennen.

Was sonst noch in ihm steckt, wie Sie ihn beziehen können und wie Sie dabei 15% auf den regulären Preis sparen, lesen Sie untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

24 Tage, 24 Charaktere: mySpirits präsentiert den Whisky-Adventskalender 2025 „Premium Selection“

Gut drei Monate vor dem ersten Advent – und damit etwa vier Monate vor Weihnachten präsentiert mySpirits mit der „Premium Selection“ einen Whisky-Adventskalender, der auf kuratierte Qualität statt Zufall setzt. Große Namen treffen auf kleine Entdeckungen, Klassiker auf Überraschungen.

Seit Jahren zählt mySpirits zu den Anbietern hochwertiger Whisky-Adventskalender. Für 2025 folgt die „Premium Selection“ einem klaren kuratorischen Leitfaden: Jeder Tag steht für einen eigenständigen Stil – von floralen Highlands über sherrybetonte Speysider bis zu maritimen Inseln. Kennzeichnend sind sorgfältig ausgewählte Fassreifungen (Sherry, Port, Sauternes, Triple Wood) und ein balancierter Alkoholstärken-Mix, der Kennern Tiefe bietet und Einsteiger nicht überfordert.

Matthias Schwarz vom mySpirits-Adventskalender-Team erklärt:

„Unser Anspruch ist es, einen Kalender zu gestalten, der ohne große Erklärungen funktioniert – und dennoch Substanz hat.“ „Darum setzen wir auf eine Dramaturgie, die sich vom milden Auftakt über fassbetonte Entdeckungen bis zu gereiften Klassikern an den Adventssonntagen steigert.“

Zu den Höhepunkten zählen u. a. Glenfarclas 25 Years, Fettercairn 22 Years, Caol Ila 18 Years sowie die Special Releases von Talisker (11 Years) und Lagavulin (12 Years).

Ergänzt wird die Auswahl durch beliebte Klassiker wie Dalwhinnie 15, Aberfeldy 12, Glengoyne 12 oder Bushmills 16 sowie moderne Fass-Konzepte – etwa Arran Quarter Cask „The Bothy“ oder The Glenturret Triple Wood.

Preise und Verfügbarkeit:

Der Whisky-Adventskalender 2025 „Premium Selection“ erscheint in begrenzter Stückzahl zum Preis von 139 €.

Zum Verkaufsstart am 20. August gewährt mySpirits einen Release-Rabatt in Höhe von 15 %, gültig bis einschließlich 26. August.

Über mySpirits

mySpirits.eu ist ein Online-Fachhändler für hochwertige Spirituosen mit Fokus auf kuratierte Auswahl, transparente Beratung und verlässliche Lieferung. Das Sortiment reicht von Whisky, Rum und Gin bis zu regionalen Spezialitäten. Weitere Informationen unter mySpirits.eu.