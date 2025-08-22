Neu – Laphroaig 39yo The Wall Collection Rope

Es hat einige Zeit gedauert von der Erstausgabe im Jahr 2023 (ein 36 Jahre alter Laphroaig mit dem Beinamen Peat – hier unser Bericht dazu) über den Eintrag in der TTB-Datenbank im März 2024 (auch hier haben wir berichtet) bis zur offiziellen Vorstellung des neuen Laphroaig 39yo The Wall Collection – Rope. Nun ist er aber da, und wir können Ihnen die Details dazu sagen:

Vom Laphroaig 39yo The Wall Collection – Rope wird es, so wie bei der Erstauflage 200 handgemalte Flaschen geben, die von der Londoner Grafikerin und Keramikerin Laura Carlin gestaltet wurden. Auch diesmal wurde die selbe Farbe verwendet, die auch bei den Lagerhäusern von Laphroaig zum Einsatz kommt.

Auf der Webseite schreibt man über die Inspiration hinter dem Bild:

Carlin’s design depicts the ropes of the puffer boats that provided the vital link between the world of sherry and our home here on the Isle of Islay. Carrying sherry casks to Islay is a journey that took skill and vigour, just like so much of what it takes to make a whisky in our remote corner of the Hebrides. By depicting the puffer boats’ nautical ropes, Carlin’s design for the bottle resonates with the sherry matured whisky within, an element of its flavour that lends the profile a worthwhile added dimension to run alongside our unmistakable peaty character. Housed in a distinctively Laphroaig green bottle, it’d make an ideal addition to your collection.

Der Laphroaig 39yo The Wall Collection – Rope reifte in Oloroso sherry seasoned European oak hogsheads und wurde dann in Pedro Ximénez sherry seasoned European oak butts gefinisht. Die Tasting Notes beschreiben den Whisky in der Nase mit Aromen von Toffee, Cranberry, reifer Kirsche, poliertem Leder, süßer Melasse und Mandarine. Am Gaumen zeigt der 39 Jahre alte Whsiky eine sanfte Rauchnote, verwoben mit Toffee, kandierter Orangenschale und Haselnuss. Das Ganze endet in einem langen, weichen Finisg mit geräuchertem Orangen-Toffee, Eiche und gemischten Gewürzen.

Callum Fraser, der Master Blender von Laphroaig, meint über ihn:

“With The Wall Rope Edition, we set out to capture the rich influence of sherry casks on Laphroaig. We wanted to honor their journey – traveling by sea, weathering the elements, and finally reaching Islay. This whisky holds that story. After 39 years, it’s layered, bold, and unmistakably Laphroaig.”

5700 Euro muss man in Deutschland für den Laphroaig 39yo The Wall Collection – Rope auf den Tisch legen. Ab 25. August können Friends of Laphroaig zuerst zuschlagen, ab 28. August geht die Abfüllung dann in den allgemeinen Verkauf – im Shop der Brennerei und bei ausgesuchten Fachhändlern.

