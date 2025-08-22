TTB-Neuheiten: Balvenie 1972, Balvenie 1980, Tomatin 12yo Triple Cask und Macallan „Diamonds are forever“

In der us-amerikanischen TTB-Datenbank haben wir wieder Hinweise auf einige Neuerscheinungen gefunden – lassen Sie uns mit zwei Vintage-Bottlings aus der Destillerie Balvenie beginnen: Dor bereitet man die Veröffentlichung eines Balvenie 1972 und eines Balvenie 1980 vor, die 52 und 43 Jahre alt sind. Vintage Casks aus 1972 gab es schon mehrmals, aber nicht mit diesen Altersangaben, und nicht mit Kelsey McKechnie als Master Blender. Interessant ist auch, dass der Balvenie 1972 mit 52,9% vol. Alkoholstärke abgefüllt wird, der jüngere Balvenie 1980 aber „nur“ mit 40,7% vol.

Die Etiketten für den 1972er und den 1980 zeigen wir Ihnen hier:

Ebenfalls sehr interessant, und wohl eher in der allgemein zugänglichen Preisklasse angesiedelt dürfte der Tomatin 12yo Triple Cask sein. Auf den eingereichten Etiketten findet sich allerdings kein Hinweis, was zu den Bourbon- und Sherry-Casks als dritte Fassart dazu gekommen sein könnte. Vielleicht Virgin Oak? Hier die Etiketten:

Und auch Macallan wird einen neuen Whisky auflegen, und zwar den Macallan Diamonds Are Forever 55th Anniversary Edition, ein 18 Jahre alter Macallan aus dem Jahr 2007, der in Rotwein- und sherry seasoned oak casks reifte. Er wird mit 45,5% vol. Alkoholstärke in die Flasche kommen.

Das 007 in 2007 steht für James Bond, und der Whisky erscheint zu 55. Jahrestag des Kinostarts des James Bond Films „Diamonds are Forever“. Hier sind die Etiketten dazu: