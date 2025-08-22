Nur noch bis Sonntag: Gewinnen Sie Irland in allen Facetten – die Boann Single Pot Still Trilogy und 6x den The Whistler Triple Oak

So viel Irland gab es bei uns noch nie zu gewinnen! Gemeinsam mit unserem Gewinnspiel-Partner Rising Brands verlosen wir insgesamt neun Flaschen irischen Whiskey aus einer der interessantesten irischen Destillerien, der Boann Distillery nördlich von Dublin. Zu gewinnnen gibt es eine exklusive Boann Single Pot Still Trilogy, bestehend aus den in der Boann Distillery gebrannten, gereiften und abgefüllten Boann Single Pot Still PX Cask, Boann Single Pot Still Madeira Cask und Boann Single Pot Still Marsala Cask sowie zusätzlich 6x den The Whistler Triple Oak, den dreifach gebrannten Blend mit typisch irischer Zugänglichkeit.

Wie können Sie einen dieser neun fantastischen Preise gewinnen? Es ist wie immer ganz einfach: Unseren Text hier aufmerksam durchlesen, die Gewinnfrage richtig beantworten und die Antwort an uns einsenden – und schon sind Sie dabei und haben Ihre Chance genutzt! Machen Sie mit, es zahlt sich aus!

Hier einmal Infos zur Boann Distillery und zu ihren ganz besonderen Abfüllungen, die Sie diesmal gewinnen können:

Die Boann Distillery

Die Boann Distillery wurde im Jahr 2016 von der Familie Cooney gegründet und befindet sich in Drogheda, County Loth, ca. 50km nördlich von Dublin. Sie zählt zu den wenigen Brennereien in Irland, die alle Produktionsschritte – von der Destillation über die Reifung bis hin zur Abfüllung – vollständig selbst kontrollieren.

Ausgestattet mit Pot-Stills und Column-Stills sowie einer eigenen Quelle und regionaler Gerste entstehen hier preisgekrönte Whiskeys mit klarer Handschrift. Boann verbindet handwerkliche Exzellenz mit Innovationsfreude und einem bewussten Fokus auf Nachhaltigkeit. Besonders hervorzuheben: Die Distillery legt Wert auf traditionelle Pot Still-Rezepturen mit einem hohen Anteil an ungemälzter Gerste und kleinen Anteilen anderer Getreidesorten, die für den typisch cremigen und würzigen Körper sorgen. Neben Whiskey werden auch Gin, Apfelwein und weitere Craft-Spirituosen im eigenen Haus produziert.

Ihr Hauptpreis: Boann Single Pot Still Trilogy (je 0,7 l)

Wir verlosen ein exklusives Set aus drei Single Pot Still Whiskeys. Alle wurden direkt in der Boann Distillery in Drogheda destilliert, gereift und abgefüllt.

1. Boann Single Pot Still PX Cask

Dieser Whiskey reifte in ehemaligen Pedro Ximénez Sherryfässern mit zusätzlichem Einfluss von Kastanienholz.

In der Nase zeigt sich ein üppiger Duft mit Aromen von Rosinen und Feigen. Melasse, süßes Karamell und ein Hauch von Leder runden das Bild ab.

Am Gaumen ist er süß und würzig. Noten von Honigsirup, dunkler Schokolade, knusprigem Speck und weißem Pfeffer sorgen für Komplexität.

Das Finish ist lang und reichhaltig, geprägt von erdigen Karamellnoten.

2. Boann Single Pot Still Madeira Cask

Dieser Whiskey reifte in Madeirafässern eines traditionsreichen Weinguts.

Die Nase ist lebendig mit Aromen von Äpfeln und Pfirsichen. Hinzu kommen Honignoten, geröstete Eiche und florale Anklänge.

Am Gaumen überzeugt er mit einer seidigen Textur. Pfirsich, Vanille, Walnüsse, Trockenfrüchte und eine feine mineralische Note sind präsent.

Der Abgang ist lang und frisch. Zitronenschale und ein würziger Nachklang bleiben angenehm zurück.

3. Boann Single Pot Still Marsala Cask

Die Reifung erfolgte in sizilianischen Marsala-Weinfässern.

In der Nase entfalten sich würzige Noten, begleitet von Harz, kandierter Orangenschale, frisch geschnittenem Gras und blumigem Honig.

Am Gaumen ist er reichhaltig und vollmundig. Süße Orangenmarmelade trifft auf Pfefferminze und intensive Holzgewürze.

Das Finish ist anhaltend mit deutlichen Noten von Zimt und Nelke.

Alle drei Abfüllungen zeigen die Vielfalt und Tiefe klassischer irischer Pot Still Whiskeys. Die moderne Interpretation legt besonderen Wert auf Textur, Würze und charakterstarke Fassreifung.

Und noch mehr Gewinnchancen: 6 × The Whistler Triple Oak (je 0,7 l, 40 % Vol.)

Diese neue Core-Range-Abfüllung von The Whistler verbindet dreifach geblendete Whiskeys mit dreifacher Destillation und Reifung in drei verschiedenen Fasstypen: Bourbon, Oloroso und PX-Sherry. Er ist ein echtes Paradebeispiel irischer Brennkunst:

Triple Cask: Gereift in Bourbon-, Oloroso- und PX-Sherryfässern, bringt er Noten von geröstetem Holz, Karamell, dunklen Trockenfrüchten und wärmenden Gewürzen mit sich.

Triple Distilled: Dreifach gebrannt für maximale Weichheit und Klarheit im Geschmack.

Triple Blend: 50 % des Whiskeys stammen aus der eigenen Boann Distillery – aufgeteilt in Single Pot Still und Single Malt. Diese sorgen für Tiefe, Fülle und Charakter. Ergänzt wird der Blend durch 50 % sanften irischen Single Grain Whiskey – für eine ausgewogene Balance und eine angenehm weiche Textur.

In der Nase präsentieren sich Toffee, Karamell und Eichenwürze. Rosinen und dunkle Schokolade setzen feine Akzente.

Am Gaumen ist der Whiskey vollmundig und komplex. Geröstetes Holz, Karamell, Trockenfrüchte und wärmende Gewürze dominieren.

Das Finish ist weich, harmonisch und angenehm lang.

Diese Abfüllung überzeugt mit Qualität, Zugänglichkeit und nachhaltiger Verpackung in der neu gestalteten Flasche.

