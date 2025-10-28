Die finnische Kyrö Distillery lädt uns wieder in die Sauna ein. Dort, wo die Idee zu dieser Brennerei entstand, reifte auch der Whisky der Sauna Stories No. 2.

Mehr zu dieser Abfüllung der Kyrö Distillery in der Presseaussendung, die wir von Rising Brands erhalten haben:

Kyrö Distillery launcht die zweite Edition der Sauna Stories Reihe

Bremen / Isokyrö, Finnland, 23. Oktober 2025

Die Kyrö Distillery feiert zehn Jahre voller Pioniergeist und der Neudefinition von Whisky-Traditionen. Zum Jubiläum stellt die Brennerei Sauna Stories No. 2 vor – die neueste Ausgabe der gefeierten Serie limitierter, saunagereifter Whiskys. Hergestellt aus 100 % finnischem Roggenmalz, überzeugt dieser Whisky mit einem reichen, komplexen Charakter, der durch einen unkonventionellen Reifeprozess in einer finnischen Sauna geprägt ist.

Der weltweit erste sauna-gereifte Whisky

Kyrö Sauna Stories No. 2 ist die zweite Einzelfass-Abfüllung einer vielbeachteten Serie, die ein traditionelles finnisches Ritual in die Welt des Whiskys bringt. Während die erste Edition mit der Kombination aus Roggen und Rum Neuland betrat, geht No. 2 noch einen Schritt weiter: Über der kräftigen Roggenbasis entfalten sich fruchtige Noten und eine sanfte Süße. Gereift in neuer amerikanischer Eiche und veredelt in Apricot Brandy-Fässern, besticht er durch Aromen von Holz, Vanille, Gewürzen und Trockenfrüchten.

Der Whisky durchläuft schließlich eine transformative Phase in einer eigens angefertigten Sauna, in der ausgewählte Fässer bei über 50 °C mit Restwärme aus dem Destillationsprozess erhitzt werden. Diese Wärme intensiviert die Interaktion zwischen Whisky und Holz, harmonisiert die Aromen und bringt eine tiefe, runde Komplexität hervor. Wie Menschen „schwitzt“ auch der Whisky Unstimmigkeiten aus – und wird so, wie Kyrös Master Distiller Kalle Valkonen es nennt, „zum entspanntesten Whisky aller Zeiten“.

In der Sauna geboren. In der Sauna gereift.

Mit der Veröffentlichung des weltweit ersten sauna-gereiften Whiskys schrieb Kyrö 2024 Geschichte. Die Edition wurde zu einem der Top 10 Most Innovative Spirits of the Year gekürt und war im Handumdrehen ausverkauft. Die Serie Sauna Stories führt diese Entdeckungsreise fort – jede Abfüllung durchläuft ihren eigenen, einzigartigen Saunareifungsprozess.

„Finnland hat keine Whisky-Tradition – also schaffen wir sie, eine Saunasitzung nach der anderen“, sagt Master Distiller Kalle Valkonen. „Es fühlt sich einfach richtig an, dass unser Whisky auf dieselbe Weise reift, wie es auch wir Finnen tun: langsam, umgeben von Holz und Dampf.“

Von Saunadiplomatie zu Whisky

In Finnland ist die Sauna weit mehr als nur ein Ort der Entspannung: Sie ist Zufluchtsort, Ritual und Symbol für Wohlbefinden und Gemeinschaft. Mit über 3,2 Millionen Saunen im Land ist sie ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen – unabhängig von Rang oder Status.

Neben ihren bekannten Gesundheitsvorteilen spielte die Sauna auch eine zentrale Rolle in der finnischen Esskultur: Sie wurde traditionell zum Darren von Getreide, Räuchern von Fleisch und Trocknen von Gemüse genutzt – ein Erbe, das Kyrö Distillery heute mit moderner Raffinesse fortführt.

Das Kyrö Sortiment ist beim Bremer Spirituosen Contor, dem exklusiven Vertriebspartner der Rising Brands GmbH, erhältlich.