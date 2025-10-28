Neu bei Kirsch Import: Sonderabfüllungen zum Edradour 200th Anniversary sowie Heartgow 2025 – Autumn  

In dieser Woche finden wir in den Neuheiten von Kirsch Import zusätzlich zu der hier bereits gestern vorgestellten neuen Abfüllung des Wu Dram Clan auch den ersten Teil der Sonderabfüllungen zum Edradour 200th Anniversary. Eine Exklusivabfüllung für die Kunden von Kirsch Import ist Heartgow 2025 – Autumn der Hercynian Distilling Co., aus der Hand von Head of Distilling Anna Buchholz.

Alle Infos zu den Bottlings, die Sie in Kürze beim Händler Ihres Vertrauens finden können, folgen wie üblich hier:

Schottlands kleines Juwel feiert groß:

Sonderabfüllungen zum Edradour 200th Anniversary – Teil 1

Seit 1825 verkörpert Edradour die Seele traditioneller Whiskyherstellung: klein, authentisch, unabhängig. Inmitten der schottischen Highlands brennt die Destillerie bis heute Single Malts, die das Herz von Whisky-Fans höherschlagen lassen. Wie? Das demonstriert „Scotland’s Little Gem“ mit limitierten Editionen zum 200-jährigen Jubiläum. (Weitere Abfüllungen folgen.)

Zum Auftakt blickt Edradour zurück in die Zukunft: Der Edradour No.2 7 y.o. ist die erste Abfüllung der Brennereierweiterung. 2018 schlug man mit Edradour No.2 ein neues Kapitel auf – ohne den Hausstil zu verändern. Die neue Anlage ist ein Spiegelbild des Originals: Mit den gleichen kleinen Pot Stills, traditionellen Worm Tubs und hölzernen Wash Backs ermöglicht sie die Verdoppelung der Produktion, während alles bleibt, wie es seit 200 Jahren war.

Mit der Jubiläumsedition des Edradour 10 y.o. wird der Klassiker des Hauses gewürdigt – jetzt in idealer und nicht kühlfiltrierter Trinkstärke von 46% vol.



Gleichaltrig, durfte das so feierliche wie vollmundige Small Batch Edradour 2015/2025 in den süßeren Pedro Ximénez Sherry Casks reifen.



Selten und mit Spitzenwein vorbelegt sind fünf Fässer, die zum Edradour 2003/2025 DFR Amarone Casks vermählt wurden. Unter Kennern hat das italienische Weingut Romano Dal Forno Kultstatus erlangt – ganz wie Edradour unter Whisky-Freunden.



Die körperreichen Charakteristika des Amarone entfalten sich in nur 1.510 Flaschen.

Edradour No.2 7 y.o.

Highland Single Malt Scotch Whisky

Inaugural Release – 200th Anniversary

7 Jahre

Dest.: 2018

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 10 y.o.

Highland Single Malt Scotch Whisky

Distillery Edition – 200th Anniversary

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 2015/2025

Highland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch – 200th Anniversary

10 Jahre

Dest.: 06/2015

Abgef.: 09/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 2003/2025 DFR Amarone Casks

Highland Single Malt Scotch Whisky

200th Anniversary

22 Jahre

Dest.: 28/01/2003

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Dal Forno Romano Amarone Hogsheads

Fassnr.: 1001-1005

1.510 Flaschen (insgesamt)

50,8% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Hochgenuss von der Hochebene:

Hercynian Distilling mit limitierter Edition

In der Hercynian Distilling Co. schmiedete Head of Distilling Anna Buchholz eine Exklusivabfüllung für die Kunden von Kirsch Import.



Der Heartgow 2025 – Autumn entstammt der Reihe an facettenreichen Single Malts, die immer dann entstehen, wenn zwischen den Chargen bzw. Destillaten gewechselt wird.

Was sich wie der goldene Herbst ins Glas ergießt, lässt milden Rauch und Specknoten mit gebrannten Mandeln und Karamell verschmelzen und malt einen mit Aprikosen und Rosinen gespickten Schokoladenkuchen an den Gaumen. Dafür reifte der auf 300 Flaschen limitierte Single Malt in jeweils erstbefüllten Palo Cortado und Pedro Ximénez Sherry Hogsheads.

Heartgow 2025 – Autumn

Hercynian Single Malt Whisky

Seasonal Collection for Kirsch Import

Herkunft: Deutschland

Fasstyp: First Fill Palo Cortado & First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogsheads

300 Flaschen

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert