Fred Laing, Chairman von Douglas Laing, wird am kommenden Wochenende auf der Whisky Fair Limburg persönlich vor Ort sein! Seine Tasting Class „Douglas Laing Family Selection with Fred Laing“ findet am Samstag von 13:00 bis 14:00 Uhr in Raum I statt und kostet 40 Euro. Ebenfalls am Samstag wird er zudem am Stand von Rising Brands zugegen sein.

Mehr in der Pressemitteilung, die wir heute von Rising Brands haben:

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Fred Laing live auf der Whisky Fair Limburg

Douglas Laing Tasting Class und Neuheiten am Stand von Rising Brands

Nürnberg/Glasgow, 20.04.2026. Die The Whisky Fair in der Stadthalle Limburg gehört zu den wichtigsten Treffpunkten für Whiskyfans und Fachbesucher in Deutschland. In diesem Jahr erwartet die Besucher ein besonderes Highlight: Fred Laing, Chairman von Douglas Laing, ist persönlich vor Ort und führt eine exklusive, englischsprachige Tasting Class mit ausgewählten Abfüllungen aus dem Familienunternehmen. Parallel präsentiert Rising Brands am Messestand die Remarkable Regional Malts sowie rare Einzelfassabfüllungen und ausgewählte Messe-Highlights.

Die Tasting Class „Douglas Laing Family Selection with Fred Laing“ findet am Samstag von 13:00 bis 14:00 Uhr in Raum I statt und kostet 40 Euro. Das geplante Line-up richtet sich klar an Whisky-Enthusiasten und Sammler und umfasst unter anderem den Scallywag 18 Years Old, eine Abfüllung aus der Reihe Old Particular mit dem Titel „A Family Favourite Distillery“, einen Bunnahabhain 15 Years Old aus der Old Particular Serie sowie den traditionsreichen Blended Scotch King of Scots 50 Years Old. Die Tickets sind ausschließlich vor Ort erhältlich.

Douglas Laing & Co. wurde 1948 von Fred Douglas Laing in Glasgow gegründet und steht bis heute für kompromisslose Qualität und Unabhängigkeit. Heute führt Cara Laing das Unternehmen in dritter Generation als Managing Director. Die Philosophie ist unverändert geblieben: Whisky so natürlich wie möglich zu präsentieren, ohne Färbung und ohne Kältefiltration, stets mit Fokus auf Charakter, Herkunft und Fassqualität. Das Portfolio reicht von den bekannten Remarkable Regional Malts bis hin zu streng selektierten Single Cask Abfüllungen.

Am Stand von Rising Brands haben Besucher die Möglichkeit, die gesamte Bandbreite dieser Philosophie zu erleben. Neben ausgewählten Einzelfässern stehen die Remarkable Regional Malts zur Verkostung bereit und bieten eine klare Reise durch die wichtigsten Whiskyregionen Schottlands. Im Fokus stehen in diesem Jahr der Scallywag 18 Years Old, der neue The Epicurean Peated sowie ein exklusiver Sneak Preview auf eine noch unveröffentlichte Big Peat Abfüllung. Ergänzt wird das Angebot durch Whiskys aus der hauseigenen Strathearn Distillery, die den nächsten Schritt in der Entwicklung von Douglas Laing als Destillateur markieren.

Am Samstag haben Besucher zudem die Gelegenheit, Fred Laing persönlich am Stand zu treffen, Einblicke aus erster Hand zu erhalten und sich mit ihm über das „Wasser des Lebens“ auszutauschen.

Weitere Informationen zur Whisky Fair Limburg unter whiskyfair.de.