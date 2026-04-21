myBar by David Gran mit zwei exklusiven Abfüllungen auf der Whisky Fair Limburg

Auch der unabhängige Abfüller myBar by David Gran wird am kommenden Wochenende auf der Whisky Fair in Limburg vertreten sein. Zu finden ist der Stand von myBar by David Gran gemeinsam mit Dram Way im Zeltbereich der Whisky Fair Limburg. Dort zu finden sind dort selbstverständlich auch die beiden exklusiven Messe-Abfüllungen, deren Details in der folgenden Aussendung entdecken können:

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Exklusive Neuheiten auf der Whisky Fair Limburg: myBar by David Gran kündigt zwei exklusive Abfüllungen an

Am kommenden Wochenende versammelt sich die Whisky-Community auf einer der wichtigsten Messen Deutschlands – der Whisky Fair in Limburg. Mit dabei ist auch der unabhängige Abfüller myBar by David Gran, der gemeinsam mit Dram Way als Aussteller vor Ort vertreten ist und gleich zwei neue, exklusive Abfüllungen präsentiert.

Neben einer Auswahl außergewöhnlicher Single Malt Whiskys und Single Cask Rums setzt myBar by David Gran in diesem Jahr gezielt auf besondere Messe-Highlights:

Den Auftakt macht „Old Toms Harbour“ – ein Teaspooned Malt Whisky aus dem Jahr 2017, der ein Finish im Oloroso Sherry Fass erhalten hat. Die Abfüllung überzeugt mit einem ausgewogenen Zusammenspiel aus fruchtigen und würzigen Noten und ist exklusiv auf der Messe für 85,00 € (0,5L) erhältlich.

Old Toms Habour

Kategorie: Teaspooned Malt Whisky

Fass: Oloroso Sherry Finish

Alkohlgehalt: 53,5% Vol.

Preis: 85,00€/0,5L

Alter: 9 Jahre (2017/2026)

Das absolute Highlight bildet jedoch ein 15 Jahre alter rauchiger Single Malt Whisky aus dem Jahr 2011. Dieser wurde im Allgäuer Fasslager von myBar by David Gran in einem Ruby-Portwein-Fass gefinished und vereint rauchige Tiefe mit intensiver Fruchtigkeit. Als besonderes Messeerlebnis wird diese Abfüllung als Handfilled Whisky angeboten – Besucher können ihre Flasche direkt selbst aus dem Fass abfüllen. Der Preis liegt bei 89,00 € (0,5L).

Messebottling – Handfilled

Kategorie: Single Malt Whisky

Fass: Ruby Portwein Finish

Alkohlgehalt: 56,0% Vol.

Preis: 89,00€/0,5L

Alter: 15 Jahre (2011/2026)

Mit diesen beiden Neuheiten unterstreicht myBar by David Gran seinen Anspruch, charakterstarke und eigenständige Abfüllungen zu präsentieren, die sich bewusst von klassischen Standards abheben.

Besucher:innen finden den Stand von myBar by David Gran gemeinsam mit Dram Way im Zeltbereich der Whisky Fair Limburg und sind herzlich eingeladen, die neuen Abfüllungen vor Ort zu entdecken und zu verkosten.