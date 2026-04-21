Eine Premiere stellt heute Pilz Whisky vor. Erstmals präsentiert die Destillerie eine exklusive Moscatel Cask Abfüllung in Fassstärke!

Alle weiteren Details und Informationen zu diesem Pilz Whisky Moscatel Cask finden Sie in der Aussendung, die wir von Pilz Whisky erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Das gab es bei PILZ Whisky noch nie – Moscatel Cask Abfüllung in Fassstärke

Mit einer außergewöhnlichen Neuerscheinung setzt PILZ Whisky erneut Maßstäbe im deutschen Whisky-Handwerk: Erstmals präsentiert die Destillerie eine exklusive Moscatel Cask Abfüllung in Fassstärke – kraftvoll, limitiert und kompromisslos authentisch.

Gründer und Macher von Pilz Whisky, Alex Pilz meint:

“Das ist ein Whisky für Kenner und jene, die das Besondere schätzen. Auf jeden Fall kein Whisky von der Stange, sondern ein außergewöhnlicher Whisky für ganz besondere Momente und einzigartige Gelegenheiten.”

Dieser deutsche Single Malt Whisky reifte zunächst in einem ausgewählten American White Oak Cask, bevor er für ein intensives Finish in ein sorgfältig ausgewähltes 100-Liter-Moscatel-Fass überführt wurde. Das Ergebnis ist ein ausdrucksstarker Whisky, der Tradition und Innovation auf eindrucksvolle Weise vereint.

Handwerklich in kleinen Chargen destilliert und mit größter Sorgfalt hergestellt, ist diese Edition streng limitiert: Nur 148 Flaschen wurden abgefüllt – jede einzelne davon handnummeriert und somit ein echtes Sammlerstück.

Direkt aus dem Fass in die Flasche abgefüllt, verzichtet PILZ Whisky bewusst auf Filtration, zusätzliches Wasser und jegliche Farbstoffe. Diese kompromisslose Herangehensweise garantiert ein unverfälschtes Geschmackserlebnis in seiner reinsten Form.

Die besondere Reifung im Moscatel-Fass verleiht dem Whisky eine vielschichtige Aromatik: Schon in der Nase findet sich eine ausgeprägte Malz- und Fruchtthematik. Viele Gewürze und florale Noten schmeicheln dem Näschen. Am Gaumen entfalten sich Akzente von sahnigen Malzbonbons, Quittenmarmelade, Honigmelone und cremiger Milchschokolade. Insgesamt begeistert der Whisky mit Aromen von Rosinen, Holunderblüten und Weinbergpfirsich, elegant begleitet von würzigen Nuancen wie Nelken, Eiche und kandiertem Ingwer.

Produktdetails im Überblick:

Alkoholgehalt: 57,8 % vol.

Fassstärke – unverfälscht und intensiv

Handcrafted – in liebevoller Handarbeit hergestellt

Non-Chill-Filtered – für maximalen Geschmack

Natural Color – natürliche Farbe ausschließlich aus dem Fass

Inhalt: 500 ml

Preis pro Liter: 150,00 €

Über PILZ Whisky

PILZ Whisky entsteht in einer kleinen norddeutschen Brennerei, in der jede Abfüllung mit viel Zeit, Handarbeit und Leidenschaft hergestellt wird. Die Produktion erfolgt ausschließlich in kleinen Mengen – mit dem Ziel, charakterstarke Whiskys zu schaffen, die sich deutlich von industriellen Standardprodukten abheben.