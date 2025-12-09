Ein Whisky mit Festtagszauber: Pilz Whisky präsentiert Tawny-Port-Whisky

Eine ganz besondere Abfüllung zu den anstehenden Feiertagen stellt uns heute am Morgen Pilz Whisky aus Hamburg vor. Der German Single Malt Whisky reifte zunächst in American White Oak, anschließend folgte eine weitere Reifung in einem außergewöhnlichen Tawny-Port-Fass aus dem Douro-Tal.

Alle weiteren Details und Informationen zu diesem Pilz Whisky Tawny Port finden Sie in der Aussendung, die wir von Pilz Whisky erhalten haben:

Hier ist ein flüssiges Meisterstück in allerbester Handwerkskunst entstanden. Zunächst gebettet in erstklassigen American White Oak, anschließend veredelt in einem aromatischen 30 Jahre vorbelegten Tawny-Port-Fass aus dem Douro-Tal. Knapp fünf Jahre hatte dieser Charaktertropfen Zeit, zu wachsen, zu ruhen und seine Identität zu entfalten. Das finale Port-Finish in einem 130 Liter Fass verlieh ihm jene seltene Tiefe, Balance und Raffinesse, die diesen PILZ Whisky zu einer exklusiven Rarität machen.

Der erste Eindruck: getrocknete Feigen, die wie warme Sonnenstrahlen im Herbst schmecken. Dazu frische Zitrusnoten, die das Aroma wie ein funkelnder Lichtstrahl durchziehen. Im Herzen des Whiskys pulsiert ein Bouquet aus prächtigen Beeren, getragen von erdig-malzigem Getreide. Zarte Noten von Muskatnuss, Nelke und einer Spur Vanille umspielen den Gaumen wie der Duft frisch gebackener Festtagssüßigkeiten. Ein Hauch von Kardamom und kandierter Orange verleiht diesem Whisky jene warme, winterliche Aromendichte, die sofort an flackerndes Kaminfeuer und frostige Abende im Kerzenschein erinnert.

Mit 57,9 % vol. Fassstärke zeigt sich dieser Single Malt von seiner kraftvollsten, reinsten Seite – direkt vom Fass in die Flasche, ohne Filtration, ohne Farbstoffe, ohne Kompromisse. Die goldene Farbe mit ihren spannenden Kupfer-Reflexionen stammt einzig und allein vom Holz, das ihn geformt hat.

„Handcrafted“ ist hier kein Slogan, sondern ein Versprechen: Dieser Whisky wurde nicht einfach produziert, sondern erschaffen – mit Hingabe, Geduld und einer großen Portion Liebe zum Detail.

Dieser außergewöhnliche Whisky richtet sich an Genießerinnen und Genießer, die nicht nur Whisky trinken, sondern ihn in besonderen Momenten erleben wollen.

Pilz Whisky Tawny Port

Reifung: American White Oak + Tawny Port Cask Finish

Limitierung: 149 handnummerierte Flaschen

Alkoholgehalt: 57,9 % vol.

Inhalt: 500 ml

UVP: 75,00 € (150,00 €/l, zzgl. Versand)

Besonderheiten: Non-Chill-Filtered | Natural Color | Handcrafted

Erhältlich ab sofort über den Direktverkauf und ausgewählte Fachhändler.