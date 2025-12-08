Neu bei HaWe Bremen: Glen Scotia Campbeltown Saga – Release No.1

The whisky capital of the world – So lautete die Umschreibung der schottischen Kleinstadt Campbeltown am Ende der Halbinsel Kintyre im 19. Jahrhundert. In ihrer Hochphase beheimatete die Stadt 37 Brennereien, bis eine Verknüpfung unvorteilhafter Umstände in den 1920er-Jahren zu einem fast kompletten Ende der Whisky-Produktion in Campbeltown führte.

An die goldene Ära der Whiskyproduktion in Campbeltown erinnern möchte die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen mit ihrer neue Reihe Glen Scotia Campbeltown Saga.

Alles zum Release No.1, einem Vintage 2011 Medium Peated Malt Whisky, der in medium Charred 1st Fill Bourbon Casks reifen durfte und im Fachhandel mit einer UVP von 74,90 € erhältlich ist, erfahren Sie in der folgenden Aussendung von HaWe Bremen und auf der Glen Scotia Saga Page:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Erstmalig: Glen Scotia Campbeltown Saga – Release No.1 Whiskyopolis Medium Peated Vintage 2011

‚Whiskyopolis‘, unter diesem Namen erlangte die pittoreske Küstenstadt Campbeltown als viktorianische Whisky-Hauptstadt der Welt globale Bekanntheit. Die Campbeltown Saga feiert diese reiche, lebendige Geschichte und macht die historische Hafenstadt mit den rarsten und außergewöhnlichsten Beständen erlebbar – wir begeben uns auf eine Zeitreise in die Zeit des Empires. Gemeinsam mit Glen Scotia und Master Distiller Iain McAlister kreierten wir diese exklusive Serie, die an die goldene Ära der Campbeltown Whiskyproduktion erinnert und mit dem ersten Release Whiskyopolis, den raren torfigen Single Malt ehrt, reich an maritimem Charakter.

Jim Murrays Bewertung zum Glen Scotia 10 Jahre Peated – ‚One of the greatest Glen Scotia’s of all time. This entire whisky style is a throwback to the very first peated whiskies I tasted 40 years ago.’ – Jim Murray’s Whisky bible 2019, Glen Scotia 10 Peated 94,5 Points.

Die Campbeltown Saga nimmt zum Ziel diesen Stil erneut zu erschaffen. Wir freuen uns Ihnen die erste Limited Edition Whiskyopolis Vintage 2011 Medium Peated zu präsentieren.

A whisky reminiscent of the golden era of Campbeltown whisky production – Campbeltown Saga Release No. 1 Whiskyopolis

Limited Series: Campbeltown Saga

Release No. 1: Whiskyopolis

Vintage 2011

Rarest Peated Stocks: Medium Peated, medium Charred 1st Fill Bourbon Casks

Classic Campbeltown Malt

Erhöhte Trinkstärke 50 %; Natural colour

Der erste Release ist im Fachhandel mit einer UVP von 74,90 € erhältlich.

A throwback to classic Campbeltown whisky – Campbeltown Saga Release No. 1 Whiskyopolis – Campbeltown’s golden era of whisky production

Die „Campbeltown Saga“ Serie repräsentiert das reiche Erbe der viktorianischen Whiskyhauptstadt Campbeltown. Das Jahr 1832, das Gründungsjahr von Glen Scotia, war eine Zeit in dem Whisky buchstäblich durch die Straßen von Campbeltown floss. In dieser Zeit produzierten 37 Brennereien in der Hafenstadt Campbeltown, die aufgrund dieser goldenen Ära den Namen „Whiskyopolis“ trägt und belieferten die ganze Welt mit Whisky aus Campbeltown. Campbeltown-Whiskys bekannt für ihren kräftigen, öligen Charakter und ihren intensiven Rauch, der durch den lokalen Torf geprägt war und für eine dichte torfgeprägte Luft in Campbeltown sorgte. That’s why we say Glen Scotia is whisky from the whiskiest place in the world.

Für den Auftakt der Serie wählt Iain McAlister ausschließlich die raren medium peated First Fill Bourbon Fässer aus, von denen nur 1 Monat im Jahr Peated Spirit produziert wird. Die medium peated 1st Fill Bourbon Fässer bieten einen üppigen, rauchigen Campbeltown Malt mit einem reichhaltigen maritimen Charakter. Dieser seltene getorfte Whisky ist eine Hommage an die goldene Ära der Whiskyproduktion in Campbeltown. Die Campbeltown Saga feiert diese spannende Entdeckungsreise als der Whisky-Welthandel unweigerlich mit der kleinen Küstenstadt einherging.