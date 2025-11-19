Auch das nächste Jahr bringt Whiskyfreunden von Beginn an die Möglichkeit, Whisky in allen Facetten zu erleben. So zum Beispiel lädt PILZ Whisky zum Whiskyfest auf dem Rittergut in Sulingen – mit Führung, Tastings und kulinarischem Begleitprogramm.

Interessierte können sich jetzt schon einmal den 17. Januar 2026 vormerken – das Festival beginnt um 15 Uhr und endet offiziell um 21 Uhr (aber die untenstehende Info lässt das Ende eher offen). Hier alles Wissenswerte dazu:

Exklusives PILZ Whisky Festival auf dem Rittergut in Sulingen – Ein Genusserlebnis für alle Sinne

Pilz Whisky lädt am 17. Januar 2026 zu einem außergewöhnlichen Whisky Festival ein. In der besonderen Atmosphäre des historischen Ritterguts und der angeschlossenen Brennerei erwartet Besucherinnen und Besucher ein Tag voller Aromen, Handwerk, Genuss und spannender Einblicke in die Welt der Destillation und des Fasslagers.

Das Event richtet sich an Whisky-Liebhaber, Genießer und Neugierige, die einzigartige Geschmacksreisen, echtes Handwerk und persönliche Einblicke schätzen.

15:00 – 16:00 Uhr: Begrüßung

Mit warmen Whisky-Drinks stimmen die Gastgeber rund um Alex Pilz gemütlich auf den gemeinsamen Tag ein. Die perfekte Gelegenheit, anzukommen und die besondere Atmosphäre zu genießen.

Brennerei-Rundgang

Auf einem fachkundig geführten Rundgang erfahren die Teilnehmenden alles über den Weg vom Malz bis zum fertigen Whisky. An Tasting-Stationen werden verschiedene Reifegrade und Fassarten vorgestellt – ein spannender Einblick in die Vielfalt der Aromenwelt.

Herzhafter Imbiss

Zur Stärkung gibt es einen deftigen Eintopf – auf Wunsch auch vegetarisch – sowie frische Brezeln.

Fasslager-Tasting

Im stimmungsvoll beleuchteten Fasslager warten exklusive Fassproben, verkostet direkt zwischen Holzfässern und Kerzenlicht. Expertenwissen rund um Reifung, Holzeinflüsse und Fassarten liefert Alex, der die Besucher durch diesen besonderen Teil des Abends begleitet.

Feierlicher Abschluss

Zum krönenden Finale wird ein besonderer Whisky gereicht. Zusätzlich erhalten alle Gäste ein Geschenk: 0,1 l Pilz Whisky sowie ein personalisiertes Tasting-Glas als Erinnerung. Anschließend klingt der Abend in einer kleinen Whisky-Bier-Wein-Bar zu fairen Preisen entspannt aus.

Für Gäste mit längerer Anreise unterstützt Pilz Whisky gerne bei der Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten.

Ende der Tour: ca. 21:00 Uhr

Veranstaltungsort

Ritterguts Manufaktur GmbH & Co. KG

Lange Str. 69

27232 Sulingen

Ticket & Leistungen

Der Eintritt umfasst:

ca. 7 Whiskys

Brennerei-Rundgang

Imbiss

graviertes Verkostungsglas

Give-Away (0,1 l Pilz Whisky)

Nach dem offiziellen Programm besteht die Möglichkeit, den Abend an der Bar auf Selbstzahlerbasis fortzuführen.

Jetzt Ticket sichern!

Das Whisky Festival ist das ideale Erlebnisgeschenk – perfekt auch als Weihnachtsgeschenk.

Tauchen Sie ein in die Welt von Pilz Whisky: voller Leidenschaft, Handwerk und Atmosphäre.