Neu: whic Old Gods bringt 14-jährigen Aultmore Whisky aus First Fill PX Sherry Hogshead

Götter brauchen keine Pause – zumindest der Göttervater Odin nicht. whic.de setzt die Allfather-Trilogie im Rahmen der neuen Serie Old Gods bereits kur nach dem Erscheinen der ersten Abfüllung fort und bringt einen 14 Jahre alten Aultmore aus dem First Fill PX-Fass, das dem Whisky eine dunkle Farbe und eine Menge typischer Aromen verleiht. Ab sofort bei whic.de zu haben – und hier unten genauer beschrieben:

MÄCHTIGE SHERRY-OFFENBARUNG: whic Old Gods glänzt mit 14-jährigem Aultmore Whisky aus First Fill PX Sherry Hogshead

Bremen, 19.11.2025 – Nur kurz nach dem Start ihrer neuen Serie, bekommen Sherryfass-Liebhaber direkt die Chance, sich den zweiten Teil der Allfather Trilogy der Old Gods Reihe von whic zu sichern. Mit einem 14-jährigen Aultmore wird die Geschichte um Odin mit prächtigen Sherry-Aromen aus einem einzelnen erstbefüllten Pedro Ximénez Hogshead heute fortgeführt. Dieser in Kooperation mit Signatory abgefüllte Schatz bereichert jede Whisky-Sammlung – mit hochwertiger Optik, seiner natürlichen extrem dunklen Farbe und einem vielschichtigen Aromenensemble, das seinesgleichen sucht.

Pflaumen, Datteln, Schwarzkirschen und Rosinen – Fruchtnoten dominieren Aroma und Geschmack. Doch sie werden von unzähligen Noten unterfüttert: Von gerösteten Haselnüssen, Heidehonig und herb-würzigem Ahornsirup über Zartbitterschokolade und weihnachtliche Backwürze bis hin zu edlem Sandelholz, altem Leder und adstringierenden Tanninen finden sich endlose Facetten. Dieser Single Malt Whisky verlangt nach Zeit und belohnt Genießer mit luxuriösen Genussmomenten.

Typisch whic: Der 2011er Vintage wurde ohne Kühlfilterung abgefüllt, um das volle, natürliche Aroma zu erhalten. Besonders intensiv wird es dank der 61,7% Vol.

Nur 341 Flaschen ergab das hochwertige Hogshead #2, in dem der Aultmore reifte. Diese sind ab sofort exklusiv bei whic bestellbar: whic.de/old-gods

„Bei diesem Aultmore hat man das Gefühl, man könnte ewig daran riechen und würde trotzdem immer wieder neue Aromen entdecken. Die Facetten dieses Whiskys sind nahezu unerschöpflich – wirklich eine Wucht!“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über die Serie Old Gods

In Zusammenarbeit mit Signatory werden nur die edelsten Fässer für die Old Gods Serie auserwählt. Alle in mächtiger Fassstärke abgefüllt. Sie erzählen die Sagen, um die alten Götter des hohen Nordens. Szenen, die als Illustrationen in Holzschnitt-Optik mit glänzenden Kupferveredelungen die wertigen Dekanter und Tuben zieren. Die Old Gods liefern Ihnen ein visuelles und geschmackliches Erlebnis gleichermaßen. Den Auftakt bildet die Allfather Trilogy, eine dreiteilige Erzählung über Odin, den Allvater. Drei sagenhafte Whiskys, geprägt von tiefen Sherry-Aromen und ganz ohne Rauch.