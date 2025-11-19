Springbank-Benefiz Master Class auf der München Whisky & Spirits 2025

Die München Whisky & Spirits 2025 rückt immer näher, und mit ihr die Master Classes und Veranstaltungen, die wie immer interessante und vielfältige Themen bieten (mehr dazu auf der Homepage der Messe). Ein Tasting, über das wir Sie auch wegen seines Charity-Charakters gesondert informieren wollen, ist jenes von Whisky-Vikar Wolfgang F. Rothe am Sonntag, den 23. November um 13 Uhr. Hier gibt es drei nicht alltägliche Abfüllungen aus Springbank zu verkosten, ein Quiz – und für die Besten im Quiz interessante Preise.

Mehr dazu hier in der Presseinfo, die wir dazu erhalten haben, Tickets dazu finden Sie hier:

SpringbankBenefiz Master Class auf der München Whisky & Spirits

Trotz neuer Location und neuem Termin bleibt die Münchner Whisky Messe ihren Traditionen treu!

So findet im Rahmen der „München Whisky & Spirits“, die in diesem Jahr vom 21. bis zum 23. November in der Wappenhalle, der Empfangshalle des ehemaligen Flughafens München Riem, wieder eine Benefiz Master Class statt.

Beginn ist am Sonntag, dem 23. November, um 13:00 Uhr. Die Tickets können nicht vorab erworben oder reserviert werden. Sie werden vor dem Eingang der Wappenhalle um 12:45 Uhr kostenlos verteilt. Um teilnehmen zu können, braucht man zusätzlich ein gültiges Ticket für die Messe selbst.

Verkostet werden wie üblich drei Original-Abfüllungen aus der Springbank Distillery: zunächst ein fünfjähriger Whisky, der in erstbefüllten Ex-Bourbon-Fässer reifte und für die Springbank Society mit 57,1 % vol. abgefüllt wurde, gefolgt von einem zehnjährigen Whisky, der komplett in ehemaligen Amontillado-Sherry-Fässern reifen durfte und mit 55 % vol. abgefüllt wurde, und schließlich ein 13 Jahre alte Whisky aus der legendären Local-Barley-Serie, der 2023 mit 54,1 % vol. abgefüllt wurde.

Springbank. Bild: Wolfgang F. Rothe

„Whisky-Vikar“ und Keeper of the Quaich Wolfgang F. Rothe stellt im Rahmen der Master Class wieder abwechselnd je eine Frage aus der Welt des Whisk(e)y und eine aus der Welt von Glaube, Religion und Kirche. Auf die Teilnehmenden, die am Ende die meisten Fragen richtig beantworten konnten, warten wieder wertvolle Preise, darunter mehrere Whisky-Flaschen und -Samples.

Am Ende der Benefiz Master Class werden die Teilnehmenden um eine Spende gebeten. Die gesammelten Spenden gehen in diesem Jahr – wie immer zu 100 % – an das Johannes-Hospiz der Barmherzigen Brüder in München-Nymphenburg.