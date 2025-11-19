Serge verkostet: Benromach

Benromach, im Besitz von Gordon & MacPhail, ist eine der wenigen Speyside-Brennereien, die generell einen leicht rauchigen Stil produziert – im Sinne der Whiskys aus vergangenen Zeiten, wie man bei Benromach immer wieder betont. Sie hat viele Fans, auch Serge Valentin zählt dazu (mit Ausnahme jener Whiskys, die dort laut seinen Worten zu sehr unter Fasseinfluss stehen, da der eher robust auftretende Malt – so wie auch Springbank – das eher nicht verträgt).

Heute verkostet er fünf Abfüllungen von dort, und seine Wertungen liegen diesmal zwischen 83 und 92 Punkten (die niedrigste davon – ständige Leser dieser Rubrik werden es erraten – bekommt ein Whisky aus eine toskanischen Rotweinfass). Hier unsere Tabelle der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Benromach 10 yo 2014/2025 (58.3%, OB for LMDW Itinéraires, 1st fill sherry hogshead, cask #893, 304 bottles) 90 Glen Mosset 8 yo 2016/2025 (59.5%, Watashi Whisky, refill sherry octave, cask #120000348B) 88 Benromach 16 yo 2009 ‘Super Tuscan Wine Cask’ (58.2%, OB, first fill super Tuscan wine, cask #582, 272 bottles) 83 Benromach 22 yo 2003/2025 (55%, OB for Wu Dram Clan, first fill bourbon and sherry, 1076 bottles) 91 Benromach 22 yo 2002/2025 (57.2%, OB for LMDW Itinéraires, first fill bourbon barrel, cask #970, 157 bottles) 92