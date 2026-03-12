Neu: Pilz Whisky Madeira Cask – limitiert auf 105 Flaschen

Eine Neuheít der deutschen Brennerei Pilz dürfen wir Ihnen hier vorstellen: Brennmeister Alexander Pilz informiert über den neuen Pilz Whisky Madeira Cask vor – eine auf 105 Flaschen limitiere Abfüllung, die naturbelassen direkt aus dem Fass in Fassstärke mit 54,6 % vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde.

Wer die Flasche nach der Lektüre der Infos unten inkl. der Tasting Notes bestellen will, kann das direkt auf der Webseite der Brennerei tun.

Pilz Whisky Madeira Cask – limitiert auf 105 Flaschen

Pilz Whisky präsentiert den Madeira Cask.

Die handwerklich arbeitende norddeutsche Whisky Manufaktur stellt ihre 2. Edition eines streng limitierten deutschen Single Malt Whiskys vor.

Der Whisky wurde in kleinen Chargen destilliert und reifte zunächst geduldig in einem neuen deutschen Eichenfass. Anschließend erhielt er sein Finish in einem 55-Liter-Weinfass von der portugiesischen Insel Madeira. Diese besondere Fasskombination verleiht dem Destillat eine außergewöhnliche aromatische Tiefe. Die kräftigen und würzigen Akzente des neuen Eichenfasses bilden einen ungewohnten und gelungenen Kontrast zu den fruchtigen, nussigen Noten des süßen Weines.

Abgefüllt wurde der Whisky direkt aus dem Fass in Fassstärke mit 54,6 % vol. – ohne Kühlfiltration, ohne Zusatz von Wasser und ohne Farbstoffe. Damit bleibt der ursprüngliche Charakter vollständig erhalten.

Sensorisch überzeugt die 2. Edition durch ein vielschichtiges Aromenspiel: reife Steinfrüchte, feine Honignoten, geröstete Mandeln sowie ein Hauch von Feigen treffen auf eine elegante Süße. Eine außergewöhnliche Malzmischung sorgt zudem für eine markante Würze und ein komplexes, dennoch harmonisches Geschmackserlebnis. Vom deutschen Fass gesellen sich Anklänge von Anis, Süßholz, Nelken und Kardamom dazu. Ein verrückter Whisky, der selbst erfahrenen Trinker aufmerken lässt und einfach Spaß macht.

German Single Malt Whisky – handgemacht in Deutschland

Fassreifung: Deutsches Eichenfass, Finish im 55-Liter-Madeirafass

Alkoholgehalt: 54,6 % vol. (Fassstärke)

Keine Filtration

Natural Color

Inhalt: 500 ml

Limitierung: 105 Flaschen, handnummeriert

Preis: 75,00 € (entspricht 150,00 €/Liter)

Über PILZ Whisky

PILZ Whisky entsteht in einer kleinen norddeutschen Brennerei, in der jede Abfüllung mit viel Zeit, Handarbeit und Leidenschaft hergestellt wird. Die Produktion erfolgt ausschließlich in kleinen Mengen – mit dem Ziel, charakterstarke Whiskys zu schaffen, die sich deutlich von industriellen Standardprodukten abheben.“