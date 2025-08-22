Carsten Ritter kommt als Geschäftsleiter Vertrieb Deutschland zur Hardenberg-Wilthen AG (Beverbach Whiskey)

Personelle Veränderungen in der Hardenberg-Wilthen AG, die Whiskyfreunden auch durch ihre Marken Beverbach Whiskey und Hardenberg Club Whiskey sowie die Importmarken Dubliner Whiskey und Drumshabo Irish Whiskey bekannt ist: Von der Stock Spirits GmbH (ehemals BORCO-Marken-Import GmbH) kommt Carsten Ritter als Geschäftsleiter Vertrieb Deutschland und löst Christian Koppe ab, der in Ruhestand geht.

Details zum Wechsel und Statements der Beteiligten dazu folgen hier:

Neue Personalie in der Geschäftsleitung

Carsten Ritter kommt als Geschäftsleiter Vertrieb Deutschland zur Hardenberg-Wilthen AG

Nörten-Hardenberg, August 2025. Carsten Ritter hat zum 1. August 2025 die Geschäftsleitung Vertrieb Deutschland der Hardenberg-Wilthen AG übernommen. Er folgt damit auf Christian Koppe, der nach 27 Jahren herausragender Leistung und hochmotiviertem Einsatz für das Unternehmen in den Ruhestand geht. In seiner neuen Position übernimmt Carsten Ritter die Verantwortung für den nationalen Vertrieb des umfangreichen Produkt-Portfolios der Hardenberg-Wilthen AG.

Nicolaus Fehling (Vorstand Marketing und Vertrieb Hardenberg-Wilthen AG) mit Carsten Ritter (Geschäftsleitung Vertrieb Deutschland der Hardenberg-Wilthen AG). Bild: Hardenberg-Wilthen AG

„Ich freue mich sehr, Carsten Ritter bei uns im Team begrüßen zu können. Dank seiner langjährigen Erfahrung im Spirituosen-Bereich bringt er wertvolles Wissen und Expertise mit, aber auch neue Ideen und Ansätze“,

so Nicolaus Fehling, Vorstand Marketing und Vertrieb.

„Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit, um die Hardenberg-Wilthen AG weiter voranzubringen und unsere Position im Markt erfolgreich auszubauen.“

Carsten Ritter kommt von der Stock Spirits GmbH (ehemals BORCO-Marken-Import GmbH), wo er als Sales Director Germany & Austria das Sales- und Trade-Marketing-Team leitete, die externe Off-Trade Field Force koordinierte und das Spirituosen-Geschäft über alle Kanäle von Off- & On-Trade bis E-Commerce verantwortete. Weitere Erfahrung im Spirituosen-Bereich hat der zertifizierte ECR D-A-CH Category Manager bei seinem vorherigen Arbeitgeber, der Barcadi GmbH, gesammelt, wo er in unterschiedlichen Rollen im Key Account Management tätig war.

Carsten Ritter (Geschäftsleitung Vertrieb Deutschland der Hardenberg-Wilthen AG. Bild: Hardenberg-Wilthen AG

„Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben bei der Hardenberg-Wilthen AG. Das breite Portfolio mit allen relevanten Spirituosenkategorien, die Generationen übergreifende Kompetenz des Destillierens sowie die langjährige Tradition, gepaart mit innovativen Ansätzen und dem Willen, nie stillzustehen, machen das Unternehmen für mich zu etwas ganz Besonderem. Es ist mir eine Ehre und große Freude, Teil dieses Familien-Unternehmens sein zu können“,

sagt Carsten Ritter.

Die Hardenberg-Wilthen AG ist ein niedersächsisches Familienunternehmen mit Stammsitz in Nörten-Hardenberg und Zweigniederlassungen in Wilthen. Gegründet um 1700, kann sich die Hardenberg-Wilthen AG als einer der größten Markenspirituosenhersteller auf dem deutschen Markt positionieren. Ganz nach dem Motto „Innovation aus Tradition“ befindet sich das Unternehmen im steten Wandel und geht in vielerlei Hinsicht zukunftsweisende Wege.

Bestes Beispiel hierfür ist die Produktions- und Erlebnisstätte HARDENBERG DISTILLERY in Nörten-Hardenberg, die insbesondere das regional geprägte Premium-Segment fokussiert. Hierzu gehören deutsche Innovationen wie Beverbach Whiskey, HARDENBERG CLUB WHISKEY, VON HALLERS GIN, HARDENBERG GIN, HARDENBERG KORN und KINETIC SINGLE ESTATE GERMAN VODKA. Das gesamte Portfolio der Hardenberg-Wilthen AG umfasst neben bekannten deutschen Spirituosenmarken aus eigener Herstellung, auch international etablierte und erfolgreiche Premium-Spirituosen, die in Deutschland im Lebensmitteleinzelhandel, Getränkefachgroßhandel und E-Commerce vertrieben werden. Das Sortiment berücksichtigt alle wichtigen Spirituosen-Kategorien – Brandy, Gin, Kornbrände, Kräuterliköre, Liköre, Rum, Vodka und Whiskey – sowie alkoholfreie Destillate.

Die Marken der Hardenberg-Wilthen AG: HARDENBERG • Hardenberg Club Whiskey • Hardenberg Korn • Hardenberg Gin • Beverbach • Kinetic Vodka • Kleiner Keiler • Schwartzhog • VON HALLERS GIN • EASIP • WILTHENER • Wilthener Gebirgskräuter • Wilthener Goldkrone • Sambalita • Cask Grande • Original Danziger Goldwasser • MIAMÉE • Original Lehment Rostocker • Black Ram Whisky • Drumshanbo Gunpowder Irish Gin • Drumshanbo Irish Whiskey • Dubliner Irish Whiskey • Flirt Vodka • Nemiroff De Luxe Vodka • Papa Fuego