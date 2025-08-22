Serge verkostet: The Speyside Distillery

Es ist kompliziert: Die Whiskys der Speyside Distillery firmieren unter dem Namen Spey, wenn diese aber bei Unabhängigen zu finden sind, dann unter dem Destillerienamen. Sie war in das Gebäude am Rande der Cairngorms in Drumguish eingemietet, der Vermieter wird sie nach einem Umbau als eigene Brennerei nutzen und hat dem Mieter gekündigt. Die Speyside Distillery wird in ein Anwesen in den Highlands umziehen und dort vorausssichtlich noch dieses Jahr unter neuem Namen eröffnen. Technisch ist sie also eine Lost Distillery.

Völlig unkompliziert hingegen ist die heutige Verkostung bei Serge Valentin, die sechs Whiskys aus der Speyside Distillery vorstellt – mit mauem bis sehr gutem Ergebnis. Hier unsere Tabelle:

Abfüllung Punkte

Spey ‘Trutina’ (46%, OB, bourbon casks, 18,000 bottles, 2016) 70 Spey ‘Fumare Cask Strength Batch 2’ (60.4%, OB, bourbon barrels, 1,500 bottles, 2019) 79 The Speyside Distillery 9 yo 2015/2024 (54.1%, Truth & Consequences, refill + 1st fill bourbon, cask #1620R, 244 bottles) 84 The Speyside Distillery 9 yo 2014/2024 (56.9%, Hogshead Import, 1st fill vin santo octave, 72 bottles) 82 Speyside Distillery 21 yo 1996/2018 (51.5%, Douglas Laing, Old Particular, sherry butt, cask #DL 12614, 215 bottles) 87 Speyside Distillery 32 yo 1991/2023 (49.2%, Maltbarn, The 26, sherry cask, 38 bottles) 86